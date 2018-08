Política

Juicio del caso Bateragune

'ETA creó Bateragune al detectar desviaciones en su estrategia'

06/07/2011

En la sesión de este martes, un perito policial ha asegurado que "ETA piensa que en su seno y fuera de su seno hay gente que no está respetando la línea política aprobada".

Un perito policial ha asegurado este martes en el juicio que se sigue contra el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y otros siete dirigentes abertzales que ETA creó Bateragune al detectar "desviaciones" en el desarrollo de su estrategia política que buscaban "una izquierda abertzale sin ETA". "ETA piensa que en su seno y fuera de su seno hay gente que no está respetando la línea política aprobada", ha manifestado el agente a preguntas de la defensa del ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga, Iñigo Iruin.

Además, ha añadido que el instrumento que la banda ideó para evitar que ese cambio se produjera fue "el Bateragune". "Pero luego cambia y lo militar pasa a ser mas instrumental", ha explicado el agente, que ha indicado que en otro documento de ETA de diciembre de 2008, la organización terrorista estableció como objetivo crear una "alianza independentista nacional" que debía promover la izquierda abertzale, en concreto a través de Bateragune.

Según ha dicho, uno de los elementos que llevó a la banda a ese cambio es porque detectaron que "la lucha armada ya no tiene capacidad de incidencia y no se produce ningún resultado", además de darse cuenta de que en el seno de la izquierda abertzale "no se comparte el ciclo de violencia".



Durante su interrogatorio, que ha durado más de tres horas, el perito ha descartado que "el del aparto político de ETA sea el que va a mantener esas relaciones" porque, a su juicio, el contacto entre una organización terrorista y un partido democrático es "imposible".

No obstante, ha asegurado que no tiene constancia de que "ETA se haya reunido con partidos políticos" y ha reconocido que dentro de la organización había un sector que no estaba de acuerdo con esa "nueva estrategia". "No conozco ningún documento de HB o Batasuna en el que se hubiera planteado una readecuación de la estrategia y ETA, lógicamente, lo critica", ha señalado.