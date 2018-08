Política

Ante el Tribunal Supremo

Las hermanas Bruño recurrirán el fallo que las condena por pagar a ETA

Redacción

06/07/2011

Mediante un comunicado, las hermanas Bruño insisten en su inocencia y lamentan la decisión de la Audiencia Nacional ya que "prolonga el periodo de sufrimiento e incertidumbre".

Las hermanas Blanca y Maribel Bruño recurrirán la sentencia que las condena a un año y tres meses de cárcel por pagar a ETA 6.000 euros tras recibir dos cartas de extorsión y han señalado que el fallo judicial "prolonga el periodo de sufrimiento e incertidumbre" por unas imputaciones sobre las que reiteran su inocencia.



Blanca y Maribel Bruño han difundido un comunicado en el que manifiestan su "disconformidad" con la sentencia de la Audiencia Nacional hecha pública la semana pasada, la primera que condena a unos empresarios por pagar a la organización el llamado "impuesto revolucionario".



Las empresarias guipuzcoanas, principales responsables de la firma Andrés Bruño e Hijos, señalan que el fallo de la Audiencia Nacional las obliga "a iniciar los trámites para interponer el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo, prolongando este período de sufrimiento e incertidumbre".



Agradecen "de todo corazón las numerosas muestras de solidaridad" que están recibiendo estos días, tanto desde instituciones y de algunos partidos políticos como de ciudadanos.



"En particular, deseamos mostrar nuestra gratitud a los cargos públicos que, de forma totalmente desinteresada y sin reparar en las molestias e inconvenientes que ello les podía suponer, accedieron a intervenir en calidad de testigos en el acto del juicio oral", destacan Blanca y Maribel Bruño, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la citada empresa guipuzcoana.



Subrayan que todo este apoyo las ayuda "a sobrellevar el desasosiego" que les ha producido la sentencia de la Audiencia nacional y las anima "a seguir adelante en la pretensión de que se haga justicia".



La sentencia de la AN

El tribunal consideró que en la actuación de las hermanas concurrió la eximente incompleta de miedo insuperable, por lo que, pese a que la Fiscalía había solicitado para ellas cinco años de prisión y una multa de 27.000 euros para cada una, les ha impuesto una pena que no supondrá su ingreso en la cárcel.



También han sido condenadas a una pena de inhabilitación absoluta de tres años y cuatro meses en esta sentencia, dictada por la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que contó con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada Solaesa, favorable a la absolución de las procesadas al estimar que no había prueba ni de la recepción de las cartas de extorsión ni de que el pago se hubiera realizado.



Durante el juicio, celebrado el pasado 2 de febrero, las hermanas se definieron como víctimas de ETA desde hace 30 años, cuando su padre recibió una primera carta de extorsión en "el 80", y ahora "víctimas de la Justicia" por culpa del procedimiento en el que estaban encausadas.



La Fiscalía basó su acusación en una carta de agradecimiento de ETA dirigida a las empresarias en 2008 y que fue intervenida a la organización terrorista tras la detención de Francisco Javier López Peña, ''Thierry''.