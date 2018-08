Política

Juntas Generales de Álava

El PNV sospecha que Ezker Batua tiene 'un pacto' con el PP en Álava

06/07/2011

Tanto el PP como Ezker Batua han negado las declaraciones realizadas por Iñaki Gerenabarrena. Las bases de EB decidirán esta tarde el sentido de su voto en el pleno de investidura de este jueves.

El presidente del ABB del PNV, Iñaki Gerenabarrena, sospecha que Ezker Batua "ha boicoteado" la negociación en Álava "por un pacto" con el Partido Popular y ha mostrado la disposición de los jeltzales a "seguir negociando hasta los últimos cinco minutos".

En una rueda en Vitoria-Gasteiz, Gerenabarrena se ha referido, de esta forma, a las negociaciones del PNV con EB para recabar el apoyo de la formación de izquierdas al candidato jeltzale a presidir la Diputación Foral de lava, Xabier Aguirre.

Según Gerenabarrena, "el viernes estaba el acuerdo prácticamente tomado y el lunes, parece ser que por la decisión de los órganos nacionales de EB, pusieron sobre la mesa temas inasumibles para el PNV", relativos "al impuesto de sociedades, la modificación del impuesto de patrimonio y la modificación de la Ley Electoral, puntos que habían sido retirados el viernes".

El responsable del ABB ha señalado que EB "este documento lo ha llamado de máximos, cerrado y no negociable" y ha dicho que "el PNV debe decir sí o no". Gerenabarrena ha criticado que EB "ha puesto sobre la mesa temas de carácter no programático y no político" y ha defendido que el PNV "no negocia ni acepta este tipo de detalles".

En cuanto al referéndum que celebra este miércoles EB entre sus bases para que decidan el sentido del voto en el pleno de investidura del diputado general de Álava, Gerenabarrena ha advertido de que "las bases de EB deciden hoy dar el poder absoluto al PP, frente a poder poner en marcha parte de su programa con un acuerdo con el PNV".



El PP dice que lleva dos semanas sin hablar con EB

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, ha negado la existencia de pactos o de negociaciones de los populares con EB en Álava y ha pedido al PNV que no trate de "enfangar aún más la política alavesa trasladando esa sensación".

El dirigente popular ha querido "dejar claro" que EB "suspendió las conversaciones hace ya dos semanas con el PP y decidió negociar en exclusiva con el PNV", a la vez que ha advertido de que los populares de lava "no somos responsables del transcurrir de esas negociaciones".

En ese sentido, ha asegurado que al PP de Álava le hubiese gustado "poder mantener negociaciones, pero EB no lo ha querido y ni siquiera ha permitido en las últimas semanas mantener ninguna vía de comunicación". "Nos hubiera gustado poder trasladar también nuestra sensibilidad y nuestras propuestas, pero no nos lo han permitido", ha insistido.

Fuentes de EB consultadas por Efe también han negado que haya un pacto con los populares y han asegurado que no se han reunido con el PP desde el nombramiento de la Mesa de las Juntas Generales de Álava.



Entre tanto, la militancia de Ezker Batua decidirá este miércoles en referéndum si las dos junteras de este partido apoyan la candidatura de Xabier Agirre (PNV) como diputado general de Araba, lo que permitiría su reelección, o votan a su propia candidata, con lo que Javier De Andrés (PP) presidiría la Diputación de este territorio.