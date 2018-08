Política

Caso Bateragune

Iruin: 'ETA no ha cometido atentados gracias a la inicitiva de Otegi'

Redacción

07/07/2011

El abogado Iñigo Iruin ha destacado que el Ministerio Fiscal "no ha probado" durante el juicio por el caso Bateragune "absolutamente nada".

El abogado defensor del ex secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, Iñigo Iruin, ha recordado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a su cliente, que ETA "no ha cometido atentados en los últimos dos años" gracias a la iniciativa emprendida por el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi a partir del año 2008.

El letrado ha puesto de manifiesto que "un periodo de dos años sin atentados no se había vivido nunca" y se ha preguntado: "¨A qué se debe?". En su opinión, "sólo existe un factor" que lo explique y es que este hecho coincide con el momento en que "por primera vez" la izquierda abertzale debatía "la estrategia político militar" y el alejamiento de la violencia. "No puede entenderse como una simple maniobra de adaptación", ha agregado.

Así, Iruin ha recordado este jueves a la Sala en la que se sienta el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y otras siete personas por intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune, que la "presión" ejercida por la izquierda abertzale obligó a la banda a alejarse de la violencia y ha agregado que fue esta postura la que "ha llevado a ETA a adoptar las decisiones que ha adoptado".

Además el abogado --que fue uno de los encargados de presentar la formación Sortu tras su formación-- ha defendido que aquello que ha sido "válido" para el Tribunal Constitucional para legalizar a la formación Bildu "no puede emplearse ahora para condenar" a los acusados en esta causa.

Iruin ha destacado durante la exposición de su informe de defensa que el Ministerio Fiscal "no ha probado" durante el juicio "absolutamente nada". "No vale acumular todas las sospechas y sacar de ello una prueba incriminatoria", ha añadido.



El juicio por el caso ''Bateragune'' concluye hoy en la Audiencia Nacional, tras nueve días de sesiones. Otegi y siete miembros de la izquierda abertzale están acusados de intentar recomponer la ilegalizada Batasuna a través de ''Bateragune''.