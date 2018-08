Política

Caso Bateragune

Otegi: 'La estrategia militar de ETA me sobra y me estorba'

Redacción

07/07/2011

Por su parte, el abogado Iñigo Iruin ha destacado que el Ministerio Fiscal "no ha probado" durante el juicio por el caso Bateragune "absolutamente nada". El juicio ha quedado visto para sentencia.

El exportavoz de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, ha declarado en su turno de última palabra en el juicio por el caso Bateragune que a la izquierda abertzale la estrategia militar de ETA "le sobra y le estorba" y que ésta es la "gran coartada y la gran excusa para no entrar al fondo del debate político".

"Quienes necesitan la M (en referencia a la estrategia militar) y la P (política) no somos nosotros, es el Estado", ha dicho Otegi en la última jornada de la vista oral.

"La M en nuestra estrategia no puede aparecer", ha indicado en su intervención, en la que ha defendido "el cese definitivo de la violencia armada y el desmantelamiento de la estructura militar".

El exportavoz de Batasuna, que ha sido llamado al orden en varias ocasiones por la presidenta del tribunal, Angela Murillo, para que se ajustara a los delitos por los que es acusado, ha finalizado su turno de última palabra vaticinando una "intervención cada vez mayor de la comunidad internacional en la resolución del conflicto".

"Que nadie abandone el camino que hemos emprendido, lo que les pido que sonrían porque vamos a ganar", ha concluido antes de recibir el aplauso de sus partidarios.



En otro tramo de su intervención Otegi ha asegurado que se ha enfrentado al tribunal "de cara", y ha reivindicado los resultados obtenidos por Bildu. "Comenzamos siendo cuatro o cinco y ya vamos por 313.000", ha afirmado. "Eso va a ir a más", ha pronosticado.

Tras manifestar que "no hay ninguna organización armada, jurídica o una asociación de vecinos que sea capaz de soportar los cambios de criterio" que la Fiscalía atribuye a la izquierda abertzale y ETA en relación con la vía política y la militar, Otegi ha acusado al Ministerio Público de llevar a cabo una elaboración de los hechos "ad hoc" en función de "la tesis que cuadre".

El líder abertzale, que ha sido el único de los ocho acusados que ha tomado la palabra en la recta final del juicio, ha asegurado que todos los procesados están "absolutamente orgullosos" de lo que han hecho. "Hemos hecho virar el transatlántico de la izquierda abertzale y para virar, los grandes transatlánticos necesitan muchos metros, no se puede hacer de una vez", ha indicado.





Iruin: ''ETA&' || 'nbsp;no ha cometido atentados"



En la sesión de mañana, el abogado defensor del ex secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, Iñigo Iruin, ha recordado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a su cliente, que ETA "no ha cometido atentados en los últimos dos años" gracias a la iniciativa emprendida por el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi a partir del año 2008.

El letrado ha puesto de manifiesto que "un periodo de dos años sin atentados no se había vivido nunca" y se ha preguntado: "¨A qué se debe?". En su opinión, "sólo existe un factor" que lo explique y es que este hecho coincide con el momento en que "por primera vez" la izquierda abertzale debatía "la estrategia político militar" y el alejamiento de la violencia. "No puede entenderse como una simple maniobra de adaptación", ha agregado.

Así, Iruin ha recordado este jueves a la Sala en la que se sienta el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y otras siete personas por intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune, que la "presión" ejercida por la izquierda abertzale obligó a la banda a alejarse de la violencia y ha agregado que fue esta postura la que "ha llevado a ETA a adoptar las decisiones que ha adoptado".

Además el abogado --que fue uno de los encargados de presentar la formación Sortu tras su formación-- ha defendido que aquello que ha sido "válido" para el Tribunal Constitucional para legalizar a la formación Bildu "no puede emplearse ahora para condenar" a los acusados en esta causa.

Iruin ha destacado durante la exposición de su informe de defensa que el Ministerio Fiscal "no ha probado" durante el juicio "absolutamente nada". "No vale acumular todas las sospechas y sacar de ello una prueba incriminatoria", ha añadido.



El juicio por el caso ''Bateragune'' ha concluído hoy en la Audiencia Nacional, y ha quedado visto para sentencia.