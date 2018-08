Política

Julia Madrazo: 'Las acusaciones de Agirre son una cortina de humo'

08/07/2011

Tras las acusaciones del jeltzale Xabier Agirre en las que dijo que EB había reclamado a su partido "colocar 39 afiliados" por su apoyo, Madrazo ha dicho que al PNV "le ha podido la soberbia".

La exconcejal de Ezker Batua-Berdeak Julia Madrazo ha asegurado que las acusaciones del dirigente jeltzale Xabier Agirre hacia su partido son "una cortina de humo" para ocultar "el fuego que estaba en la incapacidad del PNV alavés" para llegar a un acuerdo, debido a que "le ha podido la soberbia".

En declaraciones a Radio Euskadi, se ha pronunciado de esta manera en relación a las palabras de Agirre durante el pleno de investidura del nuevo diputado general de Araba, en las que aseguraba que EB había reclamado a su partido que "colocara" a 39 afiliados de esa formación, entre ellos Julia Madrazo y Serafín Llamas, a cambio de respaldar su candidatura.

Tras manifestar su "sorpresa", "disgusto" e "indignación" por las afirmaciones del político jeltzale, Madrazo ha recordado que no es la primera vez que EB ha negociado con el PNV en distintos ámbitos, con acuerdo o sin él, y ha subrayado que, por su parte, "he tenido pactos y he salido de pactos y todo el mundo conoce mi trayectoria, honorabilidad y mi proceso".

En este sentido, ha señalado que "poco pueden decir las palabras y mucho más los hechos" y ha agregado que, con "sólo ver lo que ha pasado" con el equipo foral que dirigió Xabier Agirre durante la pasada legislatura, "se les pone frente al espejo".

En cualquier caso, ha insistido en que las palabras de Agirre son "puro humo" porque "donde estaba el fuego era en la incapacidad que ha tenido el PNV alavés de poder haber llegado a un acuerdo de programa", lo que habría sido "fácil y posible".

"Cuando se han visto incapaces o no han querido mover un dedo, es muy fácil echar porquería y pensar que los de EB, que tenemos que votar siempre lo que otros digan, tenemos que callar. Eso no parece que sea así y, por tanto, cortinas de humo, pero el fuego está en otro lado: en que han quedado al final solos e incapaces de llevar la&' || 'nbsp; diputación porque no se han querido ni mover. Yo creo que les ha podido un poco la soberbia", ha manifestado.

Critica la actitud de Mikel Arana

También se ha referido a las palabras del coordinador de EB, Mikel Arana, que situó "fuera de EB a quien haya hecho tales propuestas", y ha indicado que le parece "muy curioso que el coordinador se quite de un plumazo a dos junteras y diga que ya no pertenecen a EB".

"Me parece tan curioso como lo que se escuchó ayer de Xabier Agirre. Este ordeno y mando, donde no se respeta a la gente de la base...", ha agregado Madrazo, que ha censurado a Arana que sólo se le vea "en los medios de comunicación", no "en las asambleas, en la sede, coordinando a los afiliados". "Lo que hace es cada día echar a un militante", ha asegurado.

Asimismo, ha resaltado que las negociaciones con el PNV las han llevado "dos personas que son de Araba muy cualificadas" y "han tenido que ver el acuerdo programático, con propuestas y contrapropuestas, un referéndum".

Por otra parte, ha rechazado las críticas hacia Javier Madrazo, con el que ha dicho no ha podido hablar, y ha defendido "la honarabilidad" de su hermano, que "no vive de la política", por lo que "muchos se tendrían que callar la boca y lavarse mucho los dientes".