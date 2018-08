Política

Javier de Andrés dice que podría asumir pequeñas subidas de impuestos

22/07/2011

El diputado general de Araba insiste en que su apuesta es no subir impuestos, pero matiza que podría "revisar" algunos tributos para facilitar acuerdos institucionales.

El diputado general de Araba, Javier De Andrés, ha asegurado hoy que su posición inicial "es la de no subir impuestos" pero, para favorecer los acuerdos institucionales, no se va "a negar a todo" y podría "revisar" algunos tributos y asumir "pequeñas subidas".



En una entrevista en Radio Euskadi, De Andrés ha considerado que, tras la reunión que mantuvo con el lehendakari para analizar posibles reformas sobre fiscalidad, está "más cerca del PNV que del PSE".



De Andrés ha defendido la necesidad de buscar "una fórmula" negociada que posibilite un acuerdo entre las diputaciones forales y el Ejecutivo y ha estimado que no se podrá "eliminar ninguno" de los impuestos debido al déficit de recaudación, al tiempo que ha abogado por "hacer modificaciones fiscales" ante la crisis.



En concreto, ha defendido reducir impuestos "para dar un impulso a la familia, ya que en el País Vasco no hay tasa de reposición de natalidad", así como ha aconsejado "tomar medidas para una economía en crisis respecto al Impuesto de Sociedades" y realizar una revisión de las exenciones del Impuesto de Sucesiones.







Servicios sociales



De Andrés ha rechazado que el lehendakari en su propuesta recogiera "un recorte" en los servicios sociales competencia del Gobierno Vasco, como dijo ayer el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao.



Según el diputado alavés, el documento recogía una propuesta "de control del fraude" en las ayudas sociales y, en su opinión, no representan "un recorte de prestaciones".







Acuerdos con PSE y PNV



Sobre la actual legislatura foral, en la que el PP gobierna en minoría, De Andrés ha indicado que tendrá un "trato preferente con el PSE" porque sus votos le auparon para presidir la institución y porque ha advertido en ese grupo "una predisposición más favorable que en el resto" para lograr acuerdos.



No obstante, "en todo lo que quisiera el PNV, estoy muy dispuesto a llegar a acuerdos con ellos", en lo fiscal, materia presupuestaria o gestión de servicios sociales, ha dicho.







Endeudamiento del Gobierno foral

A su llegada a la Diputación foral, se ha encontrado "un endeudamiento del 10% de su presupuesto de forma estructural", lo que supone que los ingresos tributarios son inferiores a los gastos, "que habrá que corregir".



Además, ha explicado, el Tribunal Vasco de Cuentas había advertido de que en las arcas alavesas "había 122 millones menos de lo que decían las cuentas del gobierno del PNV" y a eso hay que sumar que la Diputación de Álava "deberá devolver 22 millones" del denominado ''caso Rover'' a la Hacienda estatal.