Política

Homenaje de 2005

La Audiencia Nacional absuelve a Otegi por el homenaje a 'Gatza'

Redacción

22/07/2011

El tribunal da prevalencia a la grabación del homenaje, en el que se desmienten varios entrecomillados que ha presentado la acusación como pruebas.

La Audiencia Nacional ha absuelto al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por participar en un acto de homenaje al expreso de ETA José María Sagardui, Gatza, en 2005, hechos por los que ya fue condenado pero que el Tribunal Supremo anuló al estimar que una juez "prejuzgó" su culpabilidad.



En su sentencia, la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal señala que no puede dar por probados hechos que las acusaciones no han formulado en sus escritos, en los que incorporaban recortes de prensa con unos entrecomillados que no se corresponden con la grabación del acto proyectada durante el juicio, a la que da prevalencia por su "objetividad".

Asimismo, los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Carmen Paloma González y Nicolás Poveda, que sustituyeron al primer tribunal que condenó a Otegi, muestran sus dudas sobre la finalidad del discurso que pronunció el dirigente abertzale, que se enfrentaba a una petición fiscal de 18 meses de prisión.



El Supremo, que ordenó volver a celebrar la vista oral, destacó en su resolución que la presidenta del tribunal que le enjuició, Ángela Murillo, no fue objetiva. Murillo, preguntó al dirigente de la izquierda abertzale: "¨Usted condena rotundamente la violencia?", cuestión a la que Otegi respondió: "no voy a contestar". La juez dijo entonces, "muy bien, ya lo sabía".

El nuevo tribunal, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez junto a los magistrados Nicolás Poveda y Carmen Paloma González, ha considerado ahora que existe una "duda razonable" sobre la finalidad del discurso pronunciado por Otegi en el acto y si en él incurrió en enaltecimiento del terrorismo.

La magistrada ponente recuerda en la sentencia, hecha pública este viernes, que en los escritos de acusación constan en boca de Otegi entrecomillados extraídos de la publicación en prensa del discurso que no se corresponden con el contenido de la grabación del acto visionada durante el juicio.

La fiscal Blanca Rodríguez solicitaba contra el exportavoz de Batasuna una pena de 18 meses de cárcel mientras que el Foro Ermua y Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación popular, reclamaban que fuera condenado a cuatro años y medio y cinco años de cárcel, respectivamente.