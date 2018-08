20n, trendig topic en Twitter

Política

29/07/2011

Las próximas elecciones generales ya han conseguido colarse en las redes sociales y el hastag #20n y "Elecciones generales" ya son trending topic en España y en el Mundo.

Una vez más, los usuarios han cumplido y Twitter se ha convertido en plataforma de opinión para los ciudadanos. En tan solo unos minutos, el hastag #20n y "Elecciones generales" ya son trending topic en España y en el mundo.

Minutos antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, los medios de comunicación y algunos periodistas adelantaban en Twitter que Zapatero iba a confirmar el adelanto de las elecciones generales, que finalmente se celebrarán el próximo 20 de noviembre.

Tras las palabras de confirmación, en Twitter se están recogido todo tipo de opiniones y, como siempre, ha habido lugar para la indignación, la celebración y también la ironía. La fecha elegida y la necesidad de los comicios son argumentos bastante recurridos en los twits. Estos son algunos de los ejemplos:

- Pues a mi la ironía del #20N me gusta... Al fin y al cabo una elecciones son una "fiesta" de la democracia... y puestos a festejar...

- Elecciones? solo 4 meses de campaña-penitencia electoral....

- Me parece fantástico que las elecciones sean el #20N. Esa fecha tiene que ser como cualquier otra de una vez

- ZP: Me piro. Ahí os queda el marrón. #confirmado #20N

- Qué perezón!! Hay adelanto electoral. Fecha de las elecciones generales: 20 de noviembre

También se ha analizado el balance del presidente sobre el último semestre. "Vender el descenso estival del paro de todos los años como un triunfo del gobierno es como llamarnos a todos imbéciles...", ha asegura Enrique Dans (edans) en la red de microbloggin''.

Hasta el movimiento 15-M tiene sus ecos en Twitter, ya que algunos usuarios se muestran descontentos con los políticos y afirman no sentirse representados: "Votaba YA por un partido político de súperhéroes/mutantes, no me siento representada ni motivada por ninguno de los actuales".