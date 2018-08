Política

En una entrevista en RNE

Rubalcaba asegura que no 'renegará' de la etapa de Zapatero

Redacción

31/07/2011

El candidato socialista asegura que "algunas cosas se hicieron bien y otras no tanto" con el actual Gobierno pero reitera que "no voy a intentar que la gente olvide que fui ministro de Zapatero".

El candidato socialista Alfredo Perez Rubalcaba ha defendido la labor de Zapatero al frente del Gobierno y ha señalado que "no se le ha hecho justicia".

"Es verdad que ahora que Zapatero ha anunciado que deja la primera línea de la política es como si fuera el culpable de todo lo que ha pasado, pero todo eso se irá centrando con el paso del tiempo", ha destacado.

No obstante, en una entrevista en Radio Nacional de España, Rubalcaba ha reconocido que "algunas cosas se

hicieron bien y otras no tanto" durante el mandato socialista, por lo que es necesario hacer "autocrítica" pero, en cualquier caso, ha reiterado que no renegará del pasado. "No voy a intentar que la gente olvide que fui ministro de Zapatero", ha afirmado.









Adelanto de los comicios



El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el adelanto electoral es una

decisión "final" de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien ha reconocido que fue consultado previamente por el presidente del

Ejecutivo.

Rubalcaba ha reconocido que habló "en distintas ocasiones" con Zapatero respecto a una posible fecha de los comicios, si bien la decisión definitiva fue del actual presidente del Gobierno.

"Yo soy muy respetuoso con las decisiones de cada cual, igual que soy muy respetuoso con el ámbito de mi competencia. Yo hablo las cosas que hago con Zapatero, pero al final decido yo, y él habla las cosas conmigo, pero al final decide él", ha apuntado.

Sin embargo, Rubalcaba ha avisado de que, a partir de ahora, él estará "en primer plano" y, por lo tanto, será el "líder" del PSOE, lo que supone una "enorme responsabilidad". Así, ha adelantado que no será el único responsable de elaborar las listas de cara a las elecciones, pero sí tendrá "algunas palabras que decir" durante su elaboración.

Por otro lado, ha avisado de que las próximas elecciones generales no serán un "unguento amarillo" que solucionen la crisis económica. En este sentido, ha señalado que deberá ser el nuevo Gobierno elegido el que tome decisiones que puedan provocar una "salida" de la actual situación que, según Rubalcaba, "ya se ve ahí, muy lentamente, pero se está desperezando".









Final de ETA

Por último, el candidato socialista ha aseverado que "están las cosas preparadas" para que, si no hay "equivocaciones", se llegue al final del terrorismo. "Me daría miedo decir con tanta rotundidad que ETA está acabada, pero sí puedo decir que está peor y más débil que nunca", ha afirmado.



En cualquier caso, ha admitido que "la ETA de hace diez años que asustaba y asesinaba con frecuencia no se volverá a ver".