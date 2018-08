Política

Terrorismo

Patxi López: 'En Euskadi ha habido unos cuantos Breivik'

Redacción

01/08/2011

En palabras del lehendakari, "ha habido unos cuantos, por no decir muchos, que han recurrido a la violencia fanática pero los vascos están dispuestos a desterrarlos de nuestra sociedad".

El lehendakari Patxi López ha considerado que, "salvando las distancias", ha habido "unos cuantos Breivik, por no decir muchos", en Euskadi, "gente que ha utilizado una violencia fanática intentando eliminar a todo aquel que

pensaba distinto", ha señalado. No obstante, ha afirmado que los vascos están "dispuestos a desterrarlos de nuestra sociedad". En este sentido, ha apuntado que no hay que "mirar hacia otro lado" ante este tipo de casos, ni en Noruega ni en Euskadi.

"Afortunadamente, creo que esa lección la hemos ido aprendiendo en Euskadi y hoy la sociedad ya no da la espalda a estos asuntos, sino que los ha encarado con determinación y firmeza, y está dispuesto a desterrar a todos los Breivik de nuestra sociedad", ha destacado.

López ha afirmado que, cuando vio las imágenes de la masacre de Oslo y la isla de Utoya, cometida por Anders Behring Breivik, se acordó de los atentados que ha perpetrado ETA.







Resurgimiento de la extrema derecha

El máximo representante del Gobierno vasco ha lamentado que "resurja" en Europa la extrema derecha y ha considerado que "la crisis económica es un buen caldo de cultivo para discursos demagógicos, para atacar al diferente, al inmigrante y al distinto".

A su juicio, hay que difundir la idea de que "el diferente no es ni un delincuente ni alguien que viene a saquearnos, sino que, muchas veces, viene sólo a buscar una oportunidad para poder vivir y, a partir de ahí, hacer todas nuestras reflexiones políticas".