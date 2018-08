Política

Polémica sobre las víctimas

Covite: '¿Qué podemos hacer las víctimas en casa del verdugo?'

Redacción

11/08/2011

En una carta, Covite recuerda al alcalde de Donostia que su colectivo incluye a víctimas de ETA, los GAL y el Batallón Vasco Español. Por su parte, Bildu "tiende la mano" para que acudan en el futuro.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha tachado hoy de "mascarada" con el fin de "lavar su imagen" la invitación cursada por el alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), a esta asociación para acudir a una recepción oficial en el Ayuntamiento.



Covite, que al igual que la Fundación Gregorio Ordóñez no asistió ayer a la reunión, ha hecho pública hoy una carta abierta dirigida al alcalde en la que expresa su extrañeza por la invitación, ya que dice no entender "qué pueden hacer las víctimas en casa del verdugo".



"Estará con nosotros en que una parte importante de su electorado apoya los métodos y objetivos de la banda asesina. Por si no lo sabe, entre las personas que le votaron están todos aquellos que gritaban ''ETA mátalos'' o ''Queremos más ataúdes blancos'' contra nosotros", afirma Covite.



A su juicio, la invitación responde a un intento de "lavado de imagen" del alcalde para "aparentar una realidad democrática y social que dista mucho de sus orígenes".



"La Historia, a pesar suyo, no puede ni debe reescribirse y su partido, en lugar de entrar en mascaradas como la invitación que nos ocupa, lo que debe hacer es asumir sus responsabilidades en la situación de terror que ha vivido y vive el País Vasco", agregan las víctimas.



Covite recuerda al primer edil que este colectivo incluye a víctimas de ETA, los GAL y el Batallón Vasco Español, por lo que "ha hecho de la integración de todos los vascos" su "bandera" y no está dispuesta a recibir de Bildu "lecciones de pedigrí democrático o de compartir esfuerzos para lograr el fin de la violencia".







Condiciones a Bildu



Esta asociación recomienda a Izagirre y a Bildu que, "si quieren aproximarse a las víctimas", condenen todos los atentados de ETA, requieran a la banda que deponga las armas y a sus miembros que se entreguen a la justicia, pidan perdón a las víctimas y apoyen el cumplimiento íntegro de las penas por parte de los terroristas.



En el caso de que Bildu cumpliera todos esos requisitos, Covite "no tendría reparo en acudir a cuantas invitaciones tuviera a bien hacer", pero mientras no sea así, pide al alcalde que se "abstenga de darse publicidad a su costa".



Bildu sigue "tendiendo la mano"



Axier Jaka, concejal del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, ha manifestado que Bildu "respeta" la ausencia de las víctimas de ETA en la última recepción oficial del consistorio y que "les tiende la mano" para que acudan a próximas reuniones.



Jaka ha señalado que "no quieren entrar en polémicas" con colectivos como la Fundación Gregorio Ordóñez o Covite, a los que sigue invitando a participar en las recepciones oficiales.