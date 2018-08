Política

Elecciones generales

Egibar rechaza una posible coalición Bildu-Aralar-PNV de cara al 20-N

Redacción

11/08/2011

Joseba Egibar opina que la propuesta de Bildu realizada al PNV y a Aralar "puede ser deseada o no, pero no es sincera ni realista".

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha reiterado el rechazo de la formación jeltzale a realizar una alianza electoral con EA, Alternatiba y la izquierda abertzale -integrantes de Bildu- de cara a las elecciones generales al considerar que "cada uno debe recorrer su propio camino para "salir a la autopista central de la convivencia en paz, la construcción nacional vasca y la independencia".

A su juicio, esta oferta, realizada al PNV y Aralar, no es "sincera ni realista", sino que se trata de "una puesta en escena" de EA y Alternatiba, y una izquierda abertzale que espera la legalización de Sortu.

En un comunicado, Egibar ha considerado que "lo verdaderamente importante, en este momento, es asentar las bases para una paz definitiva, recuperar el respeto y la confianza mutua a través del diálogo constructivo, lograr la legalización de Sortu, el cese definitivo de la violencia de ETA y concretar propuestas democráticas positivas que aborden la solución al conflicto político".

El presidente del GBB ha subrayado que, "además de no ser sincera", "deseada o no deseada, la propuesta de alianza electoral no es realista porque no se corresponde con las prioridades y objetivos principales de unos y otros".

En este punto, ha preguntado "qué ha cambiado en 35 años para que dos expresiones del nacionalismo vasco, como las representadas por el PNV y la izquierda abertzale, concurran juntas en una coalición electoral cuando no lo han hecho hasta ahora".