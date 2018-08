Política

Presos de ETA

La Policía Foral investiga lo ocurrido durante el chupinazo de Leitza

Redacción

12/08/2011

Tanto en el balcón del ayuntamiento como en la plaza se exhibieron carteles a favor del acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas. Elma Saiz pide a Bildu respetar "el dolor de las víctimas".

El Gobierno de Navarra ha ordenado a la Policía Foral que abra una investigación sobre lo ocurrido durante el lanzamiento del cohete inicial de las fiestas Leitza, donde se exhibieron, tanto en la Casa Consistorial como en la plaza, carteles que pedía el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas "para aclarar si los hechos constituyen delito".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Navarra, Elma Saiz, ha pedido "como ciudadana" a Bildu, que "respete el dolor y reconozca a las víctimas, y que condene a ETA y trabaje activamente para que abandone las armas".



Según ha afirmado hoy Saiz en declaraciones a los periodistas, va a haber "tolerancia cero para los que quieran poner en solfa las reglas del juego democrático" y que desde el Gobierno "no se ha permitido ni se va a permitir comportamientos que supongan la vulneración del Estado de derecho".



Por ello, ha asegurado que, a través de una investigación policial sobre lo acaecido en Leitza el pasado miércoles, se va a actuar con los mecanismos del Estado y "con firmeza", para que no quede ningún "espacio de impunidad".



"En este país el delito se persigue. El enaltecimiento del terrorismo se persigue, y sean quienes sean los que lo hagan tienen que cumplir las leyes y las reglas del juego democrático", ha sostenido Saiz, quien ha añadido que Bildu no debe permitir que "ni un solo día, sea fiesta o no, se haga escarnio del dolor de las víctimas".