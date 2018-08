Política

Barkos cree que un acuerdo con Bildu 'choca' con la ideología de NaBai

16/08/2011

La dirigente ha comentado que Aralar, integrante de NaBai junto a PNV e independientes, no les ha trasladado aún la propuesta de llegar a un acuerdo electoral con Bildu en Navarra.

Uxue Barkos, portavoz de Nafarroa Bai en el Congreso, ha declarado que un posible acuerdo de Nafarroa Bai con Bildu para las elecciones generales "choca frontalmente" con la ideología sobre territorialidad de la coalición.



Barkos, portavoz también de NaBai en Pamplona/Iruña, ha comentado que Aralar, integrante de la coalición junto a PNV e independientes, no les ha trasladado aún la propuesta de llegar en Navarra a un acuerdo electoral con Bildu.



En la CAV, según la propuesta de Bildu, este acuerdo se materializaría en una alianza nacionalista con Aralar y PNV, aunque esta última formación ya ha rechazado este planteamiento.



Barkos ha asegurado que Aralar no ha trasladado la propuesta a Nafarra Bai y, por tanto, ha preferido no pronunciarse sobre algo de lo que no han opinado "en casa", en alusión a los órganos de dirección de la coalición.



No obstante, sí ha destacado que la propuesta de Bildu "choca frontalmente con la propia existencia de Nafarroa Bai" al considerar que supondría "abandonar" los posicionamientos de la coalición sobre territorialidad, que han sido "una de las grandes bazas" de esta formación. "Romper" e incluso "despreciar" ese posicionamiento por intereses "partidarios", ha dicho Barkos, no es el camino que debe recorrer Nafarroa Bai.