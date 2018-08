Política

Entrevista en Radio Euskadi

Mendia a Garitano: 'No cabe hacer distinción entre víctimas de ETA'

Redacción

20/08/2011

Además, la portavoz del Ejecutivo ha pedido analizar la propuesta sobre fiscalidad trasladada por el lehendakari a las tres diputaciones vascas y no "despacharla" con "descalificaciones rápidas".

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha dicho no entender por qué el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, hace distinciones entre las víctimas catalanas de ETA y las demás, y le ha recordado que "las víctimas no merecen distinción, sino respeto y reivindicación de la memoria".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Mendia ha señalado que "no le habíamos oído una condena tan clara como la que hizo ayer con respecto a unas víctimas de ETA, pero no entiendo por qué se para ahí y hace esa distinción. Creo que debería explicar por qué distingue, ya que las víctimas no merece distinción, sino respeto y reivindicación de la memoria".

La portavoz del Ejecutivo de Lakua, se ha referido a las declaraciones realizadas este viernes por Garitano en un curso de la Universitat Catalana d''Estiu (UCE), donde señaló que los atentados de ETA en Cataluña fueron "más que un error". Según Mendia, su afirmación es "difícilmente entendible" y por lo que le ha solicitado que explique los motivos de la distinción.



Política fiscal

Por otro lado, Mendía ha instado a analizar la propuesta sobre fiscalidad trasladada por el lehendakari, Patxi López, a las tres Diputaciones forales vascas y no "despacharla" con "descalificaciones rápidas".

A su juicio, los equipos técnicos de las tres Haciendas vascas y del Departamento de Economía del Gobierno deben abordar "todos los aspectos" de una iniciativa que ha calificado de "sensata y profunda".