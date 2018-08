Política

Política

Salgado comunica a la dirección del PSOE que no repetirá en listas

Redacción

22/08/2011

Aunque no vaya en las listas, Salgado no tiene intención de abandonar la política y, por tanto, estará a disposición del partido.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha comunicado a la dirección del PSOE su intención de no repetir en las listas en las próximas elecciones generales.



Aunque no vaya en las listas, Salgado no tiene intención de abandonar la política y, por tanto, estará a disposición del partido. Salgado, que aunque no es militante socialista encabezó la lista del PSOE por Cantabria en las elecciones generales, ha ocupado las carteras de Sanidad, Administraciones Públicas y Economía.



En las elecciones de marzo de 2008 fue elegida diputada del PSOE por Cantabria. Tras la victoria socialista en las elecciones generales, Rodríguez Zapatero la confirmó como ministra de Administraciones Públicas, cargo que asumió el 14 de abril. Un año más tarde, el 7 de abril de 2009 fue nombrada vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, en el nuevo Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Desde su nombramiento al frente de Economía y Hacienda ha sido la encargada de poner en marcha un plan de ajuste presupuestario, que tiene como objetivo situar el déficit en 2013 en el 3 por ciento.