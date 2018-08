Política

Josu Erkoreka muestra sus dudas en torno a la reforma constitucional

25/08/2011

El portavoz del PNV en el Congreso cree que algo "razonable" y "bueno", como buscar el equilibrio presupuestario, queda demasiado "encorsetado" si se convierte en norma de rango constitucional.

Josu Erkoreka, diputado del PNV en el Congreso de los Diputados y portavoz de su formación en la Cámara Baja, ha mostrado este miércoles sus dudas en torno a la reforma constitucional propuesta el martes por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Entrevistado en Radio Euskadi, Erkoreka ha manifestado que convertir en norma de rango constitucional algo "razonable y propio de una buena gestión", como buscar el equilibrio presupuestario, encorseta y dificulta excesivamente su posible aprovechamiento por parte de las instituciones públicas. "De entrada, tenemos reticencias", ha señalado Erkoreka, quien considera que una norma de inferior rango, por ejemplo de ley, "se adapta más", y no impide a las diferentes administraciones aprovechar una herramienta útil, como la reducción del déficit.

Erkoreka, que ha reconocido que gran parte de las críticas dirigidas desde su formación al Gobierno Vasco presidido por Patxi López han tenido como base al aumento de déficit y la consiguiente subida de la deuda pública, ha destacado, asimismo, que la sintonía evidenciada entre PSOE y PP para impulsar esta reforma constitucional da pie a no dudar, pese a la premura de tiempo, de que la propuesta saldrá adelante. En este sentido, y ante la petición, en diversas redes sociales, de que la ciudadanía pueda opinar en un referéndum acerca de la reforma constitucional, el portavoz del PNV cree que la su convocatoria de dicho referéndum es "poco probable", y ha centrado las opciones de que se lleve a cabo en que el PSC, que cuenta con 25 diputados, lo impulse. Para que el pueblo se pronunciara, algo que Erkoreka valoraría de forma positiva, sería necesario que al menos 35 diputados lo pidieran.

"No somos partidarios de una moción de censura en Gipuzkoa"

Josu Erkoreka, en otro orden de cosas, ha dejado claro que el PNV no es partidario de someter a Martín Garitano, diputado general de Gipuzkoa, a una moción de censura, a causa de las palabras que el líder de la diputación guipuzcoana pronunció en Cataluña el pasado viernes. Si bien la formación jeltzale ha solicitado la comparecencia de Garitano en Juntas Generales, su portavoz en el Congreso de los Diputados ha afirmado que el PNV se va a limitar, desde la oposición, a controlar la labor del gobierno foral: "Qué más quisieran Bildu y Garitano -ha subrayado Erkoreka- que vernos al lado del PP y del PSE (en una moción de censura)". En palabras del político jeltzale, ello liberaría a Bildu de la responsabilidad de gobernar, y, al mismo tiempo, ofrecería a la coalición la posibilidad de aferrarse a un discurso victimista.

Precisamente, Bildu ofreció, hace unas semanas, al PNV (entre otros partidos), comparecer de manera unida a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de noviembre. Aunque la formación presidida por Iñigo Urkullu no ha hecho pública aún una respuesta oficial, Josu Erkoreka ha hablado de ello para hacer patentes sus reticencias. Desde el punto de vista del portavoz jeltzale, no habrá ninguna dificultad para defender, conjuntamente con quien así lo desee, el derecho a decidir; no obstante, Erkoreka duda sobre la posibilidad de acordar proyectos comunes en el resto de materias sobre las que se debate en el Congreso de los Diputados, que Erkoreka cifra en el 98 o 99% de la agenda de la Cámara. "La sintonía sería difícil", ha aseverado, después de destacar que espera de los comicios tanto un buen resultado para su formación como la ausencia de mayorías absolutas. Josu Erkoreka ha finalizado la entrevista calificando como "excelente" la labor de Iñigo Urkullu al frente del EBB del PNV : "Como portavoz en el Congreso he tenido una total sintonía con él", ha dicho, al tiempo que ha destacado su deseo de que permanezca en el cargo.