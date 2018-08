Política

Patxi López: 'El final de ETA no requiere de condiciones ni regateos'

25/08/2011

El lehendakari ha dicho que ni rechaza ni respalda una moción de censura contra Martín Garitano y ha mostrado sus reticencias en torno a la reforma constitucional.

Patxi López, lehendakari del Gobierno Vasco, ha subrayado que el final de ETA no requiere de "condiciones ni regateos", aludiendo a una hipotética ilegalización de Sortu o a un eventual acercamiento de presos a cárceles vascas. Asimismo, el líder del ejecutivo vasco ha dicho este miércoles, en Bilbao, que no respalda ni rechaza una posible moción de censura contra Martín Garitano, diputado general de Gipuzkoa, ya que "el problema", ha expuesto, "lo tiene la izquierda abertzale, que tiene que exigir a ETA que desaparezca, no los demócratas". Patxi López, además, ha mostrado sus reticencias en torno la reforma constitucional propuesta ayer, martes, por José Luis Rodríguez Zapatero.



En una rueda de prensa con la que ha abierto el nuevo curso político, el lehendakari ha calificado de "preocupante" que "cuando la izquierda abertzale tiene un problema, porque es incapaz de cerrar ese tiempo de connivencia con una banda terrorista, lo convirtamos en un problema de todos los demás". Asimismo, ha destacado la ausencia de incidentes en las fiestas que se han celebrado, en lo que llevamos de verano, en decenas de localidades vascas, donde no se han registrado episodios de violencia callejera.



La "letra pequeña" de la propuesta de reforma constitucional



Patxi López ha hablado, en otro orden de cosas, en torno a la reforma constitucional planteada ayer, martes, por José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del ejecutivo español; el lehendakari ha afirmado que es preciso ver "la letra pequeña" de la propuesta, ya que, en su opinión, la limitación de gasto que se pretende determinar con dicha reforma "no puede ser un corsé" que impida hacer política en un momento de crisis, como el actual, o que dificulte el acceso a los recursos suficientes para sostener el estado de bienestar.



López ha apuntado que limitar el techo de gasto es una medida "bienvenida", si con ella se pretende hacer llegar un mensaje de "confianza" a los mercados y hacer "más Europa", pero sostiene que, en momentos de crisis, las administraciones públicas necesitan recursos, "y esos recursos provienen de la deuda pública", por lo que, en su opinión, debe haber una cierta "flexibilidad" en la limitación del gasto. El lehendakari, preguntado sobre la posibilidad de que un referéndum confirme la reforma planteada, se ha remitido a la, a su juicio, validez de que tres quintos de los miembros del Congreso la apoye para que sea aprobada.