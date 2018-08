Política

La viuda de García Goena, víctima del GAL, se afilia al PP

25/08/2011

"Hace mucho tiempo que consideraba afiliarme al PP, pero la entrada de Bildu a las instituciones, un desprecio terrible a las víctimas del terrorismo, ha terminado por decidirme", ha señalado.

Laura Martín, viuda del objetor de conciencia Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en 1987, se ha afiliado al PP, que no descarta incluirla en las listas para las próximas generales del 20-N.

Avalada por los dirigentes del PP vasco Antonio Basagoiti y Borja Semper, Laura Martin explica que con su apoyo busca "apoyar a las víctimas de ETA, menospreciadas por Bildu", según declaraciones hechas al diario El Mundo.

En este sentido, advierte de que "todavía no he visto que ETA haya entregado las armas y las cosas que hace y dice Martín Garitano no dan a entender que nos acercamos a la paz". "Lo de las víctimas catalanas que dijo el otro día es una infamia. Para mí todas las víctimas del terrorismo son iguales", añade.

Martín es consciente de que su afiliación será acogida por algunos sectores como "un intento de manipulación de las víctimas" pero subraya que es una decisión "meditada y razonada" ya que "el PP es el único partido que se ha preocupado por las víctimas del terrorismo".