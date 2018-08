Política

Aste Nagusia de Bilbao

Kaskagorri dice que no realizará ningún acto de enaltecimiento de ETA

Redacción

25/08/2011

Según la comparsa, no hay motivo para no llevar a cabo ninguno de los tres actos cuyo desarrollo ha prohibido la AN: "Los actos que se achacan a Kaskagorri no existen como tal", afirman.

La comparsa Kaskagorri ha hablado en la tarde del jueves. Foto: EFE La comparsa Kaskagorri ha hablado en la tarde del jueves. Foto: EFE

Noticias (2) Las txosnas permanecen cerradas para denunciar las prohibiciones

Las txosnas permanecen cerradas para denunciar las prohibiciones La Ertzaintza impide a Kaskagorri celebrar un homenaje a presos La comparsa Kaskagorri, de Bilbao, ha afirmado que no va a realizar ningún acto de enaltecimiento de ETA durante las fiestas de Aste Nagusia. Según ha trasladado el colectivo, no hay motivo para no llevar a cabo ninguno de los tres actos cuyo desarrollo ha prohibido la Audiencia Nacional: "Los actos que se achacan a Kaskagorri no existen como tal", afirman.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha prohibido la celebración de varios actos organizados por la comparsa bilbaína Kaskagorri previstos para hoy y mañana en la Aste Nagusia de Bilbao al considerar que su celebración constituiría un delito de enaltecimiento del terrorismo. Según ha informado el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, el magistrado, que ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía y la asociación Dignidad y Justicia, ha ordenado a la Ertzaintza que tome las medidas necesarias para evitar la comisión de ese delito y que instruya diligencias si se produce alguna ilegalidad. Los actos prohibidos consisten en una comida "con los familiares de los represaliados" prevista para las 15:00 horas del viernes, y un brindis programado esta medianoche, así como otro almuerzo "con los familiares de presas y presos" convocado a las tres de mañana. El Departamento de Interior ha informado de que en la resolución judicial del magistrado se recuerda que esa comparsa se encuentra inhabilitada para las fiestas de este año en la capital vizcaína por haber exhibido fotos de presos y señala que el año pasado la Audiencia Nacional prohibió otro acto de homenaje similar.



Comentarios