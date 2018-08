Política

Polémica de ETA en Cataluña

Pastor: 'Garitano mete mucho la pata, está con euforia post-electoral'

Redacción

28/08/2011

El portavoz del PSE advierte a la izquierda abertzale de que "vivirá una situación dramática si no pide a ETA su fin" y de que sería posible su ilegalización "si no respeta las reglas democráticas".

En palabras del portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, el diputado general de Gipuzcoa, Martin Garitano, "mete mucho la pata, se ha pasado de frenada en muchas ocasiones y está en una especie de nube de euforia post-electoral que le hace perder la perspectiva", refiriéndose así a las polémicas declaraciones sobre los atentados de ETA en Cataluña.



No obstante, también se ha mostrado convencido de que "no todo es casual, espontáneo e involuntario", sino que "también, por desgracia, un cierto convencimiento en algunas cosas que ha dicho" y ha destacado que "hay otras cosas que debería haber dicho y no lo ha hecho".

En esta línea, ha mostrado su deseo de que Garitano "reflexione" y, en sus próximas apariciones públicas", realice "propuestas que tengan algo que ver con el bienestar de los guipuzcoanos y con la gestión de la Diputación".

De esta forma, le ha recomendado "prudencia, responsabilidad y un poco más de moral democrática", y ha apuntado que, si no actúa en representación de la ciudadanía, ésta le debe "pasar factura" en los próximos comicios.







Pastor advierte a la izquierda abertzale

Asimismo, Pastor ha advertido a la izquierda abertzale de "la situación dramática" en la que se encontrará si no da "el último paso" de pedir a ETA su desaparición y ha destacado que sería "posible" su ilegalización si la Fiscalía y los Tribunales entienden que no respeta "las reglas democráticas en sus discursos y actuaciones".

"No hace falta que nadie les dé ningún manual sobre cómo evitar la ilegalización, sino que tienen que demostrar que tienen "suficiente autonomía política y los arrestos necesarios para pedir, de una vez y para siempre, la desaparición de ETA", ha finalizado el portavoz socialista.