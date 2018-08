Política

Entrevista, en Radio Euskadi

Ortuzar cree que el derecho de decidir 'retratará' a los partidos

Redacción

29/08/2011

El dirigente del PNV destaca la oportunidad que, con la reforma constitucional, se ha abierto para debatir sobre la Carta Magna, y muestra sus dudas acerca de la revisión de la política fiscal.

Andoni Ortuzar, presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, ha señalado que la propuesta de su partido de incluir el derecho a decidir en la reforma constitucional que se debatirá esta semana dará la oportunidad de retratarse a todos los partidos, mostrando qué modelo de Estado defiende cada uno de ellos y qué modelo de encaje en ese Estado propugnan las diferentes formaciones para la CAV. Para el dirigente jeltzale, PSOE y PP han abierto la puerta a debatir sobre la Constitución, en cuyo referéndum, ha recordado, no pudo participar, por razones de edad, más de la mitad de la sociedad. En Radio Euskadi, donde ha sido entrevistado en la mañana de este lunes, Andoni Ortuzar ha mostrado, asimismo, sus dudas acerca de la revisión de la política fiscal que según anunció ayer, en Valencia, José Blanco, va a proponer el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de España, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El presidente de la ejecutiva vizcaína del PNV cree que mucha gente se ha puesto "nerviosa" al conocer la propuesta de su formación, que ha calificado como "normal". Para Ortuzar, es un buen momento para debatir, "sin dramatismos", si el Estado es, actualmente, el que dibujaba "aquella Constitución" (la aprobada en 1978), o, si por el contrario, como ha argumentado, es "mucho más timorato y centralizado y menos plurinacional" de lo que prometía. Andoni Ortuzar ha recalcado que la Carta Magna debe estar viva y poder adaptarse.



En torno a la propuesta que va a lanzar Alfredo Pérez Rubalcaba, que planteará subir los impuestos a las personas que mayor patrimonio, Andoni Ortuzar ha dejado claro que el PNV ha recibido con mucha cautela esta iniciativa. El dirigente jeltzale cree que se trata de una "trampa" para el PP, ya que en caso de que la formación liderada por Mariano Rajoy no la apoye será acusada, en opinión de Ortuzar, de "alinearse con las grandes fortunas", y ha destacado la necesidad de impulsar un análisis riguroso de la política fiscal, en el que no se puede olvidar que Euskadi dispone de "una serie de competencias que hay que respetar". En la CAV, según ha explicado, "la gente que más gana ya paga más". Al tiempo, ha negado que cualquier reforma tenga una influencia inmediata en la economía, ya que, tal y como ha detallado, la tramitación y entrada en vigor de una hipotética subida impositiva no terminaría de completarse, en ningún escenario, antes de finales de 2012 o principios de 2013. "En estas condiciones -ha dicho-, no tocaríamos ningún impuesto".



La oferta de Bildu, "electoral y electoralista"

En otro orden de cosas, Andoni Ortuzar se ha referido también a la oferta que Bildu lanzó al PNV, entre otras formaciones, para comparecer en una candidatura única en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Para el líder del PNV de Bizkaia, la propuesta de Bildu, a la que no ha dado opción de materializarse, es "electoral y electoralista". Bildu y la izquierda abertzale, en opinión de Ortuzar, están "incómodos con su contradicción, porque siempre han defendido que ir a Madrid es inútil y ahora quieren acudir allí", y, además, ha mostrado sus dudas en torno al programa con que comparecerían en una eventual candidatura conjunta: "Lo que dice Bildu, que propone crear un Grupo Vasco en el Congreso para defender los intereses de Euskadi con una sola voz, lo llevamos haciendo 30 años", ha dicho, aconsejando a Bildu que se dedique a resolver sus propias definiciones.



Cuestionado sobre la incidencia de la oferta de Bildu en Nafarroa Bai, coalición que Aralar podría abandonar, a diferencia de lo anunciado por el PNV e Independientes, para aceptar la propuesta de Bildu, Andoni Ortuzar ha emplazado a Aralar a analizar por qué hace tres meses, en los comicios municipales y forales, apostó por NaBai y ahora parece no hacerlo. No obstante, Ortuzar ha contextualizado estos movimientos dentro de una situación de reposicionamiento de bloques: "Estamos en una época de tránsito, de un escenario en el que ETA era protagonista a otro sin ETA, y, ahí, el PNV -ha dicho- está en el mismo hueco que hace veinte o treinta años". Andoni Ortuzar ha recordado que el proceso que definirá los cabezas de lista jeltzales para las próximas elecciones comienza hoy mismo.