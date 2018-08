Política

En Bilbao

Rubalcaba quiere un Impuesto de Patrimonio 'sobre la riqueza'

Redacción

01/09/2011

En la reunión con los empresarios, Rubalcaba ha elogiado el modelo económico vasco y ha subrayado que está resistiendo la crisis "mucho mejor" que el resto de comunidades.

El candidato socialista reitera en Bilbao su apuesta por recuperar un Impuesto de Patrimonio que grave la riqueza y por suprimir diputaciones.



En un encuentro del propio Rubalcaba con cargos públicos del PSE en Bilbao, el lehendakari ha calificado al candidato socialista como "uno de los nuestros" y ha asegurado que "si en Euskadi estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo es en buena parte gracias a Alfredo Pérez Rubalcaba".

En este sentido, ha subrayado que la ausencia de violencia y de espacios públicos "privatizados por la propaganda y por la amenaza del terror" no ha sido "por una concesión graciosa de la izquierda abertzale" sino "porque lo hemos ganado nosotros, los demócratas, con la firmeza democrática, con el Estado de Derecho, con la exigencia permanente a ese mundo, y también gracias a una sociedad que se alzó en pie y ha decidido no ceder ni un milímetro al chantaje del terror". "Y cuando uno habla de estas cosas siempre aparece el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba", ha incidido.

Además, ha indicado que el candidato socialista, como presidente del Gobierno, "puede garantizar el tiempo del Estado de Bienestar, de las políticas sociales", y de la izquierda que existe "para estar del lado de los más vulnerables y de los que más necesitan de la acción pública".

Ante un auditorio entre los que se encontraban el propio lehendakari y otros miembros del Ejecutivo vasco como el consejero de Interior, Rodolfo Ares, o la consejera de Justicia, Idoia Mendia, además de los secretarios generales del PSE en Vizcaya y Alava, José Antonio Pastor y Txarli Prieto, el delegado del Gobierno, Mikel Cabieces, o los diputados socialistas Txiki Benegas y Eduardo Madina; Rubalcaba ha destacado "lo rápido que uno se acostumbra a la paz", y ha achacado la nueva situación con el alto el fuego de ETA a la "firmeza".

En cualquier caso, su intervención ha estado claramente marcada por el componente económico y el actual debate en torno a la estabilidad presupuestaria. En este sentido, y tras destacar que Euskadi está sorteando la crisis "con una situación mucho menos dramática" que en otras partes del Estado, Rubalcaba ha negado que sea de izquierdas tener mucho déficit, aunque ha precisado que se puede recurrir a él "cuando lo necesitas y para cosas que necesitas".

"Entre los manirrotos, que los hay, y los recortadores profesionales, tenemos que gestionar bien", ha afirmado, explicando que "el déficit hay que utilizarlo con mesura" porque su uso "continuado y excesivo es dinamita para el Estado de Bienestar". Además, ha advertido de que "hay quien va a utilizar el asunto" del déficit "como pretexto para recortar".

El candidato socialista se ha mostrado partidario de "subir un poquitito los ingresos y bajar un poco los gastos" y, para ello, ha reiterado su propuesta de recuperar el Impuesto de Patrimonio, pero "no como era antes, que era un impuesto de clases medias", sino como un "impuesto sobre la riqueza", y también ha insistido en la necesidad de bajar los gastos "suprimiendo las diputaciones" de régimen común. El resultado, ha dicho, "es que combato el déficit" pero "lo que no hago es recortar la sanidad y la educación. Eso lo hacen otros", ha concluido.



Reunión con los empresarios vascos

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiere abrir una reflexión sobre el actual Impuesto de Sociedades, que ha calificado de "muy asimétrico" y con el que "las grandes empresas se mueven mucho mejor que las pequeñas". "No es más que abrir una reflexión, no quiero hacer un anuncio porque no lo tengo trabajado", ha precisado.

Ha sido su primera reunión con responsables de empresas como candidato y ha querido que sean los vascos los primeros en conocer sus propuestas, porque "les he tratado mucho en mi vida política" y "les tengo mucho que agradecer, mucho cariño personal a algunos de ellos".

Además, Rubalcaba ha elogiado el modelo económico vasco, subrayando su carácter industrial y volcado en el exterior y en el I+D+I y que está resistiendo la crisis "mucho mejor" que el resto de comunidades.