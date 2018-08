Política

Reforma constitucional

Bildu dice que será la desestructuración total del estado de bienestar

01/09/2011

Afirman que limitará "aún más" la capacidad de las instituciones para desarrollar políticas públicas. Y "urgen acumular fuerzas para construir un "marco vasco de soberanía política y económica total".

En lo que respecta a la reforma constitucional para fijar en la Carta Magna la obligatoriedad del equilibrio presupuestario, las 3 fuerzas abertzales han mostrado su rechazo a la medida.

En apenas dos semanas, ha criticado Matute, PSOE y PP van a cambiar "ese tótem intocable e inalterable, símbolo del secuestro de la voluntad y del derecho a decidir" de la ciudadanía vasca. La "dictadura de los mercados", ha agregado, logrará alterar la "piedra angular e inamovible de la negación de una verdadera democracia".

Sobre el fondo de la reforma, las fuerzas abertzales opinan que la implantación normativa del equilibrio presupuestario supondrá profundizar en el "proceso de desestructuración total del Estado de Bienestar", que consideran que ya se encuentra "casi aniquilado" por reformas anteriores como la laboral o la de las pensiones. Por ello, estiman que se trata de la "imposición constitucional del modelo neoliberal" que además limitará "aún más" la capacidad de las instituciones para desarrollar políticas públicas.

Ante esta situación, EA, Alternatiba e izquierda abertzale creen que "urge" acumular fuerzas para construir un "marco vasco de soberanía política y económica total". A su juicio, actualmente "existen suficientes condiciones políticas, sociales y económicas para ello".

A su parecer, actualmente estamos "a las puertas de una solución definitiva del conflicto político y armado", un momento que exige "valentía" y "dejar al margen los intereses partidistas" para "pensar como pueblo" y "reivindicar ante Madrid" la existencia de la nación vasco y el "consiguiente" derecho a decidir.

"No es tiempo de pactar en Madrid, es tiempo de acordar en Euskal Herria para luego poder negociar como pueblo con Madrid", ha resaltado.

En este sentido, las fuerzas abertzales creen que "no se puede realizar una defensa del derecho de autodeterminación exclusivamente desde un punto de vista electoral", sino que es necesario "actuar como pueblo", y no "cada uno por su lado". La "constante" negativa del Estado español a las reivindicaciones vascas, ha señalado Matute, no puede ser respondida "con planteamientos unilaterales y partidistas".