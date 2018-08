Política

Entrevista en Egunon Euskadi

Urizar: 'Es más necesario que nunca que vayamos a Madrid como pueblo'

06/09/2011

"Sabemos que la respuesta del PNV a una coalición es no" ha dicho Urizar, quien afirma que reconocerán a todas las víctimas, pero "al paso que creamos necesario, y no al ritmo que marquen PP y PSOE".

Tras cumplirse un año sin atentados de ETA, y preguntado por quién tiene que dar más pasos, Peio Urizar, el secretario general de EA y representante de Bildu ha afirmado que "por lo menos un par de meses vamos a estar así, porque entramos", ha dicho, "en un periodo preelectoral, y el Gobierno no se va a mover".



En una entrevista en el programa "Egunon Euskadi" de ETB2, preguntado si cree que ETA se moverá, Urizar ha respondido que "debería moverse tanto uno como otro". "Todos los agentes, ETA también, y las instituciones españolas tienen una responsabilidad en este proceso". "Cuando todas las partes tienen voluntad se va avanzando". "Si alguien se ha movido es ETA, y todavía algunos no se han movido, y no se quieren mover, echando la pelota sobre el otro tejado".

"La situación no se termina de consolidar; un conflicto armado que lleva más de 50 años activo no se va a solucionar en 6 meses, y posiblemente en un año tampoco. Debemos tener la responsabilidad todos de que se vayan dando pasos, para afianzar el paso final que es lo que deseamos todos".

El riesgo de escisión, ha afirmado, "siempre ha existido, y existirá siempre hasta que llegue el día en que ETA cierre la persiana y todas las armas estén entregadas".

Condena a ETA y reconocimiento de las víctimas



En cuento a la condena de la violencia de ETA y formar parte de los homenajes a las vístimas del terrorismo, Urizar ha dicho que Bildu va a asistir a actos de homenaje como asistirá a actos de homenaje de otro tipo de vístimas. "Bildu tiene un compromiso con la sociedad vasca, y va a avanzar en ese sentido, y reconociendo a todas las vítimas, pero al paso que crea oportuno, y no al ritmo que marquen PP y PSOE, porque ellos no quieren un escenario donde se reconozcan a todas las víctimas".

Reunión con el PNV



Urizar también ha hablado sobre la reunión PNV-Bildu entre una delegación de Bildu con el PNV. Intentarán convencerles de que se sumen a una coalición de cara a las elecciones generales. "Creemos que teniendo en cuenta la tesitura en la que nos encontraremos a partir del 20-N es más necesario que nunca que vayamos a Madrid como pueblo", ha afirmado Urizar. Sin embargo, Urkullu ya ha adelantado en diversas entrevistas que la respuesta será negativa. "Ya se ha destapado cualquier tipo de duda, aún así lo mínimo es tener una reunión y hacer la propuesta directamente" ha dicho Peio Urizar. Ante las declaraciones de Urkullu afirmando que la oferta de Bildu es un cebo de coaliciones electorales impulsado por un grupo de partidos sin proyectos políticos, Urizar ha respondido que cómo el PNV, con su proyecto político, en 2003 entró en una amalgaba que fue NaBai, "es contradictorio" ha dicho el secretario general de EA:

En cuanto a la decisión de Bildu y Aralar de concurrir juntos a las elecciones generales, urizar afirma que "constatamos que el análisis de la situación, Aralar la comparte con las tres formaciones de Bildu, y es importante porque de verdad en Madrid tenemos que dar la sensación de que somos un pueblo con sus derechos".

En cuanto al a la fórmula que llevarán a cabo, Urizar ha afirmado que "estamos en un estadio anterior, quedan detalles por cerrar". "Estas semanas hemos marcado las cosas más importantes, saber con qué filosofía vamos a ir y qué mensaje vamos a mandar; lo demás está por cerrar".

Preguntado por si hay margen para que entre Sortu, Urizar ha afirmado que tiene que ser legal cuanto antés, "tiene que ser parte de esta apuestas, porque responde a unos acuerdos estratégicos y que necesitan de una situación normalizada". "Los ritmos de Madrid no van a bloquear nuestro camino".

Pactos electorales en Navarra



En cuanto a la situación de Navarra, "nos preocupa sobremanera" ha dicho el secretario general de EA, "y coincidimos con la lectura que hace UPN, ya que se ha dado cuenta de la realidad si las cosas las hacemos bien los abertzales". "Porque tenemos la posibilidad de sacar hasta dos representantes, y ser la primera fuerza e Nafarroa". Por eso, ha dicho, "abogamos por la responsabilidad, y sabiendo que puede haber diferencias, tenemos que ir a Madrid con una imagen de pueblo, una imagen unificada" ha sentenciado.

Ante una hipotética mayoría absoluta del PP, y preguntado por cómo podría afectar eso ante un final próximo de ETA, Urizar ha respondido que "una mayoría absoluta del PP no es deseable más que para los propios del partido, y los mensajes que se mandan desde Madrid no están bien vistos aquí, diciendo que nos van a ilegalizar en el momento en que lleguen a la Moncloa". "Nosotros tenemos claro que la sociedad vasca quiere que definitivamente lleguemos a situación donde la violencia sea cosa del pasado, pero no con unos vencedores y otros perdedores, eso no le gusta a la sociedad". "Trabajaremos por una solución definitiva" ha agregado Urizar.