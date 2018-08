Política

Audiencia Nacional

El alcalde de Leitza dice que no vio el acto de apoyo a los presos

Redacción

07/09/2011

El primer edil, de Bildu, declarará este jueves en la Audiencia Nacional acusado de enaltecimiento de terrorismo.

El alcalde de Leitza, Oier Eizmendi, de Bildu, quien este jueves declarará en la Audiencia Nacional por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, ha asegurado que el día del lanzamiento del txupinazo de fiestas no fue consciente de que se estuviera realizando un acto de apoyo a los presos de ETA.

El pasado 10 de agosto, durante el inicio de las fiestas de la localidad, cinco encapuchados mostraron en la plaza consistorial de Leitza carteles en favor del reagrupamiento de los presos de ETA.

No obstante, Bildu, en una conferencia de prensa de apoyo al alcalde de Leitza, ha explicado que Eizmendi no ha sido procesado por ese motivo, sino por la inclusión en el programa oficial de fiestas de dos actos de solidaridad con los presos en los que, según ha dicho el primer edil, no participaron miembros de la corporación municipal.

Junto a Eizmendi, también declararán en la Audiencia Nacional otras dos personas por exhibir durante el lanzamiento del txupinazo camisetas con la foto de la presa de ETA Jone Lozano.

Eizmendi, el primer alcalde de Bildu imputado por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, ha declarado en la rueda de prensa que durante el txupinazo, aunque llegó a salir al balcón de la casa consistorial, no vio "nada en absoluto" y ha subrayado que se enteró de lo sucedido al día siguiente y por la prensa.

Además, ha recordado que en Leitza desde hace muchos años se han incluido en el programa de fiestas actos de apoyo a los presos sin que haya habido "ningún problema" hasta ahora ni otros partidos políticos hayan solicitado su retirada.