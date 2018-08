Política

Respuesta a Rufi Etxeberria

Basagoiti afirma que si la izquierda abertzale quiere, ETA desaparece

Redacción

12/09/2011

Basagoiti considera "crucial que más allá de lo que diga el Rufi, el Tasio o el que sea, se separen del terrorismo y desaparezca la banda".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha recordado a la izquierda abertzale que "ETA sigue existiendo y ellos siguen sin denunciar y criticar todo el daño que se ha hecho a la sociedad vasca", por lo que le ha emplazado a "hacer los deberes" ya que, "si ellos quieren, ETA desaparece, ya que ETA sin su brazo político no es nada".

En declaraciones a Europa Press, Basagoiti ha afirmado que la izquierda abertzale lleva diciendo desde "hace año y medio o dos años" que ETA ha decidido dejar la lucha armada, pero "ETA sigue existiendo".

En respuesta a las declaraciones del dirigente de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria en las que éste afirma no tener dudas de que "ETA ha tomado la decisión de dejarlo", Basagoiti considera que "ya no valen palabras, lo que valen son hechos. Que entreguen las armas y ellos sean críticos con esta historia del terror".

"Es crucial que más allá de lo que diga el Rufi, el Tasio o el que sea que se separen del terrorismo, desaparezca la banda y hagan una visión crítica de estos últimos 30 años", ha añadido.

Para el dirigente popular, "los que deben reconocer el daño causado son ellos y deben hacerlo ya". "Desde que se presentaron a las elecciones parece que haya habido un parón; decían y decían que iban a hacer y luego no han hecho absolutamente nada. Por lo tanto que hagan", ha insistido.





Contactos

Ante el emplazamiento de Rufi Etxeberria para mantener contactos entre izquierda abertzale y PP, Basagoiti ha aclarado que "mientras ETA exista y ellos no hayan demostrado que no son parte de lo mismo" no se pondrá al teléfono "si hay una llamada a mi despacho".