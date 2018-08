Política

Fuerza contra los indignados

La Fiscalía ve 'desmesurada' la carga de los Mossos del 27-M

Redacción

16/09/2011

No hay pruebas para una acción penal contra el conseller de Interior, según la Fiscalía.

Un informe de la Fiscalía Superior de Cataluña considera que la intervención de los Mossos d'Esquadra el pasado 27 de mayo contra los indignados acampados en la plaza de Catalunya de Barcelona fue "desmesurada y desproporcionada", según han informado fuentes de la Fiscalía del TSJC.



Según publica este viernes El Periódico, el informe precisa que, a pesar de juzgar excesiva la carga policial, no existen por el momento pruebas que permitan abrir una acción penal contra el conseller de Interior, Felip Puig.



En un auto posterior, el TSJC considera que no existen indicios fundados de responsabilidad por lo que se refiere al conseller Puig ya que "ser el vértice de la organización policial no determina responsabilidades de orden jurídico penal".



No obstante, remite la veintena de denuncias presentadas por particulares contra el máximo responsable de la policía catalana a los juzgados de Instrucción competentes para que practiquen las diligencias necesarias en relación a los hechos denunciados.



El alto tribunal catalán añade que si durante la instrucción aparecieran indicios de responsabilidad contra el conseller, se procedería a remitir nuevamente la causa al TSJC, dado que Puig es persona aforada.



El conseller de Interior ya anunció en julio que no pensaba expedientar a ningún agente de los Mossos de los que intervinieron en la "operación limpieza" de la plaza de Catalunya del 27-M porque, a su juicio, utilizaron la fuerza de forma proporcional.