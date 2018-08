Política

El Parlamento de Cataluña

Aprueban una declaración por la inmersión lingüística en Cataluña

Redacción

20/09/2011

El Parlamento ha aprobado hoy una declaración de apoyo a la inmersión lingüística en el sistema educativo catalán y a favor del mantenimiento del catalán como lengua vehicular de la enseñanza.

La declaración ha sido aprobada en la Junta de Portavoces del Parlamento con una sólida mayoría, porque ha contado con el apoyo de CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC, mientras que PP y Ciutadans (C's) han votado en contra, y Solidaritat (SI) se ha abstenido al considerar que el texto debía ir "más allá" y explicar que el catalán tiene que ser la "única" lengua vehicular.



A pesar de contar con una amplia mayoría, la iniciativa no ha sido aprobada por unanimidad, por lo que no ha adquirido el carácter de "declaración institucional" y no será leída en el pleno.



Se insta al gobierno de la Generalitat "a mantener" la lengua catalana como vehicular en la enseñanza, así como "a defender a los docentes y a los centros educativos en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las leyes".



El Parlamento también le indica al gobierno catalán que "recurra" ante los tribunales competentes "las decisiones judiciales que puedan perjudicar el modelo lingüístico de las escuelas catalanas, recogido en la Ley de Educación de Cataluña".