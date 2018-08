Política

Basque Culinary Center

Gobierno de Gipuzkoa no asistirá al acto presidido por los Príncipes

Redacción

20/09/2011

La Diputación Foral de Gipuzkoa, que gobierna Bildu, no acudirá el próximo lunes a la inauguración del Basque Culinary Center.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, que gobierna Bildu, no acudirá el próximo lunes a la inauguración del Basque Culinary Center (BCC) en Donostia porque los Príncipes de Asturias, que presidirán el acto, "son el símbolo de la negación de este pueblo".



Así lo ha anunciado hoy la portavoz foral Larraitz Ugarte, quien ha explicado en rueda de prensa que dicha decisión ha sido adoptada en el Consejo de Diputados celebrado esta mañana, con el fin de "clarificar" las declaraciones hechas ayer al respecto por el diputado general, Martín Garitano, y que fueron "manipuladas malintencionadamente".



Garitano dijo ayer que aún no sabía si acudiría a la inauguración de la Facultad de Ciencias Gastronómicas, pero que daba la "bienvenida" a los Príncipes y a todo el que venga a Gipuzkoa con "buena voluntad".



La portavoz foral ha dicho hoy que el gobierno de Bildu considera que "muchos guipuzcoanos se sentirían dolidos" si la Diputación participara en dicha inauguración junto a los Príncipes.



"No vamos a acudir, lamentablemente," ha puntualizado, aunque "nos gustaría", porque el Basque Culinary Center "es un centro

estratégico para este pueblo" y porque además la Diputación Foral es miembro de su Consejo de Administración.