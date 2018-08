Política

En Euskadi

Basagoiti: 'Si ETA desaparece, el PP subirá como la espuma'

Redacción

23/09/2011

Además, ha asegurado que las elecciones del 20 de noviembre no van a influir en el pacto con el PSE en Euskadi.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha asegurado que si ETA desaparece, su partido "va a subir como la espuma" en Euskadi, y ha asegurado que las elecciones del 20 de noviembre no van a influir en el pacto con el PSE en esta comunidad.



"Si conseguimos acabar con ETA, que tengo esperanza de poder conseguirlo, el PP vasco va a subir como la espuma, porque con libertad en los pueblos y en las calles de Euskadi, a ver qué pasa con la gente que hasta ahora no se ha atrevido a votarnos", ha señalado en declaraciones a la cadena Antena 3.



Basagoiti ha dicho además que las elecciones generales no influirán en el pacto suscrito con el PSE porque en el PP son "personas de palabra" y, aunque no están de acuerdo con todo lo que hace el lehendakari, Patxi López, prometió darle su apoyo durante cuatro años.



Preguntado por si se ve en un futuro gobierno del presidente del PP, Mariano Rajoy, Basagoiti ha respondido que "sería un honor", pero "no iría" porque lidera el PP vasco desde hace poco más de dos años y quiere presentarse por segunda vez a lehendakari.



"Quiero ser lehendakari", ha recalcado Basagoiti, quien ha añadido que aspira a que su partido sea una fuerza mayoritaria en el País Vasco.