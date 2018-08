Política

Apertura del año judicial

El Fiscal Jefe de Navarra pide una paz con honor

Redacción

26/09/2011

Según ha señalado, el "honor" vendrá por la disolución de ETA, la aplicación del código penal y por recomponer la situación de las víctimas.

El Fiscal Jefe de Navarra, Javier Muñoz, ha reclamado hoy, en su discurso durante el acto de apertura del año judicial, que el fin del terrorismo sea una paz "con honor" para que "sea paz y duradera".

Muñoz ha afirmado ante la primeras autoridades de la Comunidad Foral que comparte con el Fiscal General del Estado, "y no por subordinación", que ETA está "derrotada material, legal y moralmente", a pesar de lo cual ha advertido que "la actual tregua

que mantiene la banda puede quebrase sin ninguna explicación" y por lo tanto "no hay que confiarse, hay que seguir trabajando" porque persiste "el peligro".

Tras precisar que el de ETA es "un fenómeno anacrónico" y "contrario a cualquier sentido democrático", Muñoz ha asegurado además, citando a John Rusell, que "una paz que no se consigue y se mantiene con honor no es paz y no será duradera".

Y este "honor", ha señalado, vendrá dado por la disolución de ETA y la entrega de las armas, la aplicación del código penal y si fuera el caso del derecho de gracia, y por recomponer la situación de las víctimas y darles satisfacción moral.