Política

Entrevista en ETB

Cabieces: 'ETA ha matado a tantos que no puede pensar en la amnistía'

Redacción

27/09/2011

Ante las peticiones de suavizar la política penitenciaria, el delegado del Gobierno en Euskadi afirma que "ETA tiene que decir que se disuelve, y hasta que eso no pase que no nos vengan con cuentos".

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, ha dicho sobre la adhesión de los presos de ETA al acuerdo de Gernika y su petición de una amnistía que ésta "no esta en la Constitución, y un grupo que ha matado a tanta gente no puede pensar que eso va a pasar con una amnistía".

En una entrevista en ETB Cabieces ha opinado que esta adhesión al Acuerdo de Gernika demuestra que los demócratas "hemos ganado políticamente; les hemos dicho que por matar y por dejar de matar no iban a tener ninguna ventaja política y ahora hay una parte de ese mundo que ya lo ha interiorizado".

Ante las peticiones de que se suavice la política penitenciaria, Cabieces ha dicho que "ETA y ese mundo siempre han intentado pasar la pelota al campo de los demócratas; no, la pelota está en su campo, ETA tiene que decir que se disuelve, y hasta que eso no pase que no nos vengan con cuentos".

En el mismo sentido se ha pronunciado preguntado por la posibilidad de reducir la presencia de la Guardia Cvil y Policía Nacional en Euskadi, recordando que "no ha desaparecido ETA; por tanto, hasta que no desaparezca, los vascos tienen derecho a tener la plena seguridad de que van a seguir trabajando para que ETA desaparezca; entre otras cosas, esto que pasa ahora no hubiera pasado sin la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad".