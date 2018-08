Política

X. Premio Covite

Joseba Arregi: 'La disolución de Ekin es el suicidio de un muerto'

Redacción

02/10/2011

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua ha entregado el premio Covite a Joseba Arregi, quien ha criticado que "los asesinos se estén convirtiendo en héroes"

El exconsejero vasco de Cultura Joseba Arregi, ha recogido hoy en San Sebastián el X Premio Internacional Covite, y ha asegurado que la disolución de Ekin es el "suicidio de un muerto" y ha denunciado que los "asesinos y sus acompañantes se estén convirtiendo en los héroes".



Arregi ha recogido este galardón de manos de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, en un acto al que han asistido representantes institucionales y políticos como la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, el viceconsejero de Seguridad, Miguel Buen, la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, y el presidente guipuzcoano del PP, Borja Semper.



En su discurso, Arregi ha denunciado que, en estos tiempos, "como por arte de magia, los asesinos y sus acompañantes se están convirtiendo en los héroes, en los que nos traen la paz, en los que reflexionan, los verdaderos demócratas, los que abren el proceso democrático, los que tienen derecho a dirigir nuestras instituciones".



Tras criticar que se quiera "vender" la disolución de Ekin como un "gran paso" pese a ser "el suicidio de un muerto", Arregi ha dicho que las víctimas del terrorismo claro que están "ilusionadas" ante una ETA "en trance de desaparecer", aunque "lo estarán de verdad cuando tengan la garantía de que el futuro de la sociedad vasca no se basará en las razones que motivaron el asesinato de 800 personas, es decir, lo contrario de lo que proclama el acuerdo de Gernika, que ha pasado para algunos a ser la nueva Biblia de la política vasca".



"Queremos estar más contentos e ilusionados de lo que estamos" y eso será cuando "tengamos la seguridad de que la historia no se va a olvidar, cuando estemos seguros de que la narrativa correspondiente a los años del terrorismo no la escriban quienes lo han practicado, justificado y encubierto", ha agregado.