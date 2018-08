Política

Entrevista en Plato 2.0

Urkullu: 'El Gobierno Vasco está en una dinámica de botes de humo'

Redacción

06/10/2011

El presidente del PNV ha dicho que el lehendakari "está cuestionando la arquitectura institucional".

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha dicho que el Gobierno Vasco "está en una dinámica de botes de humo". Urkullu ha criticado el informe sobre duplicidades encargado por el Ejecutivo vasco.

Entrevistado en el programa Plato 2.0 de ETB-2, el dirigente jeltzale ha explicado que el lehendakari Patxi López "está cuestionando la arquitectura institucional" con dicho informe. A su juicio, "el Gobierno no tiene mensaje ni proyecto" y está intentando desviar la atención.

Según Urkullu, "qué rigor tiene un informe que afirma no saber el número de policías locales que hay en la CAV". El presidente del EBB ha agregado que le gustaría saber "cuanto ha costado ese informe".

En lo que respecta a la Ley de Cajas, Urkullu ha denunciado que "el PSE tergiversa y manipula la situación". El líder jeltzale ha asegurado que con el recurso de la Diputación de Bizkaia ante la Comisión Arbitral "no se va paralizar la fusión de las cajas", respondiendo así a las afirmaciones realizadas por el consejero de Economía, Carlos Aguirre.

En ese sentido, Urkullu ha criticado la Gobierno Vasco porque "está plateando iniciativas, pero ni siquiera cuenta con el apoyo del PP, su socio de Gobierno". El dirigente del PNV ha puesto como ejemplo la Ley Municipal.





Izquierda abertzale

Por otro lado, el entrevistado ha dicho que "todos los demás hemos caído en el juego de la izquierda abertzale, y la hemos convertido en víctima". "Pero no es la víctima" ha agregado. Urkullu ha recordado que "la historia no empieza ahora" y la izquierda abertzale tiene una trayectoria en la que "no ha conseguido nada para este país".

Además, el líder del PNV ha hablado sobre una posible pinza entre el PSE y la izquierda abertzale para desplazar al PNV en las instituciones. Urkullu ha afirmado que existen "relaciones directas e indirectas" entre la izquierda abertzale y los socialistas, pero no las ha criticado, a pesar de que en muchas ocasiones "su único objetivo sea desplazar al PNV institucionalmente".

Por último, Urkullu ha criticado el decálogo que el lehendakari presentó en último debate de política general. "Lo que López ha presentado es un poco de corta y pega", ha explicado. Ha recordado que el Gobierno Vasco no tiene competencias en política penitenciaria.