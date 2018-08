Política

Hacia el fin de la violencia

Rubalcaba asegura que queda 'muy poco' para el fin de ETA

Redacción

10/10/2011

No obstante, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno opina que es mejor "no es hacer de profetas" sino "defender a las fuerzas de seguridad, a los jueces y al Gobierno".

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este lunes que aunque, a su juicio, "queda muy poco" para el fin de ETA, el papel del Gobierno y de los partidos políticos "no es hacer de profetas" sino "defender a las fuerzas de seguridad, a los jueces, a los fiscales, al Gobierno y la unidad de los partidos".

Así se ha pronunciado Rubalcaba en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, tras ser preguntado sobre la posibilidad de que la banda emita próximamente un comunicado. "Puede ser que lo haya o que no lo haya, pero ese no es nuestro papel. Nuestro papel no es hacer de profetas de lo que va a hacer ETA", ha aseverado.

"Vamos a no fastidiarlo en el último momento", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "lo de ETA está muy bien enfocado" y que, a su parecer, la banda terrorista "está boqueando". "Estamos dando los últimos pasos, y los últimos a veces son muy importantes. No podemos equivocarnos, por lo tanto hay que mantener una cierta calma, la unidad y la firmeza que hemos tenido", ha apuntado.

Asimismo, el exministro del Interior ha reiterado que si estos "últimos pasos" se dan bien, "en poco tiempo habrá desparecido un horror que ha durado 50 años", algo en lo que no está ayudando, en su opinión, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, con sus recientes declaraciones en las que acusó al Gobierno de estar "suplicando" un comunicado de la banda anunciando su fin.