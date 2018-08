Política

Conferencia de Paz

El lehendakari saluda la Conferencia pero cuestiona si es 'propaganda'

Redacción

11/10/2011

Patxi López, desde Bruselas, ha señalado que "todo lo que sea avanzar hacia la paz, bienvenido sea", aunque duda si es propaganda para la izquierda abertzale.

El lehendakari, Patxi López, ha dado este martes la bienvenida a los esfuerzos de los ex primeros ministros de Irlanda, Berti Ahern, y Reino Unido, Tony Blair, para lograr la paz en Euskadi y a la conferencia de paz organizada por diversas fundaciones para el próximo lunes en Donostia-San Sebastián, pero ha cuestionado si estas iniciativas son "propaganda" para la izquierda abertzale.

López ha dicho que no ha sido invitado a la conferencia y que no cancelará su previsto viaje a Estados Unidos para participar en ella. "Ni me han invitado ni voy a suspender mi viaje a Estados Unidos", ha señalado en declaraciones a la prensa tras reunirse con el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

"Todo lo que sea avanzar hacia la paz, pero sobre todo hacia la libertad en Euskadi y hacia la convivencia, bienvenido sea. Otra cosa es si estas fórmulas son más para hacer propaganda al mundo de la izquierda abertzale que fórmulas efectivas para esto. No quiero valorar más allá esta fórmula", ha indicado el lehendakari. Y ha agregado que este proceso "lo va a hacer la sociedad vasca".







"Especulaciones y rumorología"

Por otro lado, el lehendakari ha afirmado en Bruselas que para cerrar el ciclo de la violencia en el País Vasco se necesita "ir dando pasos consolidados, que no tienen marcha atrás", en lugar de "especulaciones y rumorología".

El lehendakari ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por los medios sobre un supuesto anuncio inminente de la disolución de ETA. López ha eludido dar una fecha concreta para dicho anuncio por considerarlo "una especulación" y ha señalado que "lo que este asunto menos necesita son especulaciones, elucubraciones y rumorología".

A su juicio, "lo que se necesita es ir dando pasos, pasos que se consolidan y que no tienen marcha atrás, y que nos acerquen al tiempo en que cerramos del ciclo de la violencia y abramos el ciclo de la libertad y la convivencia".