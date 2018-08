Política

Conferencia internacional

El Gobierno central no acudirá a la conferencia para la paz

Redacción

11/10/2011

El ministro de la Presidencia asegura que el Gobierno "no estará" en ese foro enmarcado en la "escenografía" impulsada a favor del sector político cercano a ETA.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que el Gobierno central "no estará" en la conferencia de paz que se celebrará el próximo lunes en San Sebastián, una iniciativa que ha enmarcado en la "escenografía" impulsada en favor del sector político cercano a ETA.

Jáuregui, cabeza de lista del PSE-EE de lava al Congreso de los Diputados para las elecciones del 20 de noviembre, se ha referido a este asunto en una rueda de prensa en Vitoria, en la que, junto a la número uno de los socialistas alaveses para el Senado, Yolanda Vicente, ha presentado las líneas de trabajo de su partido para las elecciones generales.

El ministro, que se ha mostrado "cada vez más esperanzado" en que se está avanzando hacia un final "irreversible" del terrorismo, ha subrayado que "más allá" de este tipo de conferencias, lo más importante es que ETA abandone definitivamente el terrorismo.

Jáuregui, que ha manifestado que en caso de que la banda emita un nuevo comunicado éste no sería "definitivo", ha asegurado desconocer si el Ejecutivo central ha sido invitado a la conferencia de paz de San Sebastián. No obstante, ha asegurado que el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero "no estará" en ese foro, que ha enmarcado en la "escenografía" impulsada en favor del sector político cercano a ETA.