Política

Entrevista en Radio Euskadi

Ortuzar ve 'decepcionante' que Patxi López no acuda a la Conferencia

Redacción

13/10/2011

El presidente del BBB del PNV ha asegurado que los organizadores "han contactado con Lehendakaritza" y han ofrecido al lehendakari "tener un papel" en la Conferencia de Paz.

El presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la Conferencia de Paz que se celebrará el lunes "no puede dejar indiferente a ETA" y ha asegurado que estarán "atentos y exigentes", después de que acabe el evento, para que la banda "avance hacia su disolución". Además, ha indicado que "todo el mundo acepta ya que no hay condiciones políticas en este proceso".



Además, ha calificado de "decepcionante" que el lehendakari no posponga su viaje a EE.UU. cuando se va a producir esta iniciativa con líderes internacionales, porque "la paz no puede esperar".



"Euskadi no puede perder más tiempo para traer la paz y, sobre todo, ahora que la tocamos con los dedos y todos tenemos la intuición de que ésta es la buena y la definitiva", ha añadido.



Asimismo, ha señalado que le cuesta creer que el lehendakari no haya sido invitado a la Conferencia porque los organizadores "han contactado con Lehendakaritza" y han ofrecido a Patxi López "tener un papel" en ella.



Andoni Ortuzar ha recordado que el PNV ha sido "muy crítico" con la postura de Patxi López respecto al tema de la paz y ha señalado que parecía que, en el pleno de política general celebrado el 29 de septiembre en el Parlamento vasco, "había un intento de ponerse al día, de subirse a este tren, pero, en la primera oportunidad que ha tenido, se ha quedado en la estación otra vez".



ETA y el conflicto vasco

Ortuzar ha asegurado que ETA "ha sido el principal obstáculo para abordar el conflicto vasco, y ETA no representa el conflicto vasco, sino que representa la herencia más envenenada del franquismo para este país".

Por ello, ha considerado que, con este proceso, se debe "poner fin al pasado, a esa lacra" y eso permitirá a todas las opciones políticas "plantear al pueblo vasco qué pensamos cada uno que tiene que ser este país y esta nación".

"Lo que pretende esta Conferencia es dar un acompañamiento internacional al proceso que se está alumbrando en Euskadi por parte, además, de personas que han intervenido en primer persona en la resolución de otros procesos, resueltos con éxito", ha destacado.

El dirigente del PNV ha subrayado que "este acompañamiento internacional va a dar experiencia, seguridad en un método a seguir y coloca a ETA un foco de luz enorme, del que ETA va a tener que salir diciendo algo y algo tajante".

De esta forma, el PNV espera "el comunicado final", aunque desconoce si se producirá en esta ocasión o no.