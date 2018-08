Política

Conferencia de Paz

Pons: 'Annan y Adams no tienen ni puñetera idea del conflicto con ETA'

Redacción

16/10/2011

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons también se ha referido a la posibilidad de que se pida la impugnación de las listas de Amaiur.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha opinado que el ex secretario general de la ONU Kofi Annan y el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, "no tienen ni puñetera idea" del "tipo de conflicto que se ha vivido en el País Vasco".



A su juicio, las conferencias de paz se producen en los conflictos en los que hay dos bandos en guerra, y en España "no ha faltado la paz, sino que ha faltado la libertad", porque "los terroristas han matado y los españoles hemos sido un poco menos libres que el resto de los europeos".



"Los extranjeros" que vienen a una "supuesta" conferencia de paz en el País Vasco "pensando que están en Irlanda o en Sudáfrica, realmente no tienen ni puñetera idea del país en el que se encuentran ni qué tipo de conflicto se ha vivido", porque aquí no ha habido dos bandos enfrentados, sino uno que "ha puesto terroristas" y otro "que ha puesto víctimas", ha manifestado.



Por ello les reclama que "dejen de enredar con la palabra paz, empiecen a hablar de libertad y pidan antes que nada que ETA se rinda, que deje el terrorismo, que abandone las armas y pida perdón".



Impugnación de las listas de Amaiur



Por otra parte, González Pons se ha referido también a la posibilidad de que se pida la impugnación de las listas para las elecciones generales de la coalición Amaiur, y ha señalado que el Gobierno debería solicitar esa impugnación porque "son las mismas que las de Bildu y las mismas razones por las cuales se impugnaron las listas de Bildu conllevan que se deban impugnar las de Amaiur".