Política

Conferencia de Paz

El Gobierno central le pide a ETA que 'deje la violencia, sin más'

17/10/2011

El Ejecutivo no va a manifestarse sobre la conferencia ni sobre su contenido, porque "no ha formado parte de la organización ni ha participado en su desarrollo".

El portavoz del Gobierno, José Blanco, ha emitido un comunicado para subrayar que el Gobierno no va a comentar la conferencia celebrada en Donostia y para recordar a ETA que "lo que tiene que hacer es abandonar definitivamente la violencia, sin más".



El Ejecutivo, recalca el comunicado, no va a manifestarse sobre la conferencia ni sobre su contenido, porque "no ha formado parte de la organización ni ha participado en su desarrollo".



Tras esta puntualización, insta a la banda terrorista a abandonar la violencia "sin más", de forma definitiva.



"Eso es lo que reclama la sociedad española y lo que el Gobierno quiere también trasladar a los ciudadanos", concluye.