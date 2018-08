Política

Conferencia de Paz

Urizar (EA) emplaza a ETA a 'responder cuanto antes'

Redacción

18/10/2011

El secretario general de EA y portavoz de Bildu le ha instado a ETA a dar una respuesta a la Declaración de Aiete porque "no hay mejor momento que éste para dar ese paso".

El secretario general de EA y portavoz de Bildu, Pello Urizar, ha instado a ETA a "responder cuanto antes" al emplazamiento hecho por la Declaración de Aiete porque "no hay mejor momento que éste" para "dar ese paso".

En rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, un día después de la celebración de la Conferencia de Paz, Urizar ha recordado que "los ritmos de ETA los pone ETA" y que éstos no suelen coincidir con los de los políticos y la sociedad.

No obstante, ha considerado que la respuesta de la banda al emplazamiento realizado en la Declaración de Aiete debe producirse "cuanto antes". Urizar, que ha eludido hablar de fechas concretas, ha indicado que "no habría justificación para que se diera un gran retraso". "No hay mejor momento que éste para dar este paso", ha insistido.

Por otra parte, ha pedido al Gobierno de España que "se arriesgue" y actúe con "valentía" porque "será imposible encontrar mejor coartada que la opinión de expertos de la talla de Kofi Annan.