Política

Conferencia de Paz

Rajoy dice que lo importante es que ETA comunique su final

Redacción

18/10/2011

El presidente del PP ha dicho que no contribuirá "a la ceremonia de la confusión". Rubalcaba, por su parte, ha pedido unidad porque "estamos ante el final del terrorismo".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha evitado posicionarse hoy sobre la Conferencia de Paz celebrada ayer y ha asegurado que "lo importante" es que exista un "comunicado de ETA diciendo que abandona de forma definitiva e incondicional su actividad criminal".

Rajoy ha hecho estas declaraciones tras visitar las instalaciones de la empresa Gestamp Automoción, ubicada en Abadiño (Bizkaia), al ser preguntado por la citada conferencia, en cuyas conclusiones las personalidades internacionales participantes reclamaron a ETA el cese definitivo de la violencia.

"No voy a contribuir a la ceremonia de la confusión", ha subrayado Rajoy, quien ha destacado que hasta que no exista el citado comunicado "no tiene sentido entrar en estas cosas".

El presidente del PP ha añadido que "desde la ley, el Estado de derecho y la democracia se puede derrotar a una organización terrorista" y no ha querido tampoco opinar sobre las declaraciones hoy de la izquierda abertzale en las que ha dicho asumir las conclusiones de la citada conferencia internacional.

Rubalcaba pide unidad

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido hoy en que se están dando "los últimos pasos en la lucha contra ETA" y ha pedido "firmeza, unidad y prudencia" porque se está "ante el final del terrorismo".

Con estas palabras, Rubalcaba ha querido resumir el contexto en el que se celebró ayer la Conferencia de Paz, aunque ha rechazado en todo momento comentar las conclusiones de ese encuentro o los participantes en el mismo.

"Estamos recorriendo los últimos tramos de un camino largo de lucha contra el terrorismo, tenemos que ser firmes, prudentes, estar unidos y pedirles todos juntos a ETA que abandone definitivamente la violencia", ha reiterado.