Política

Conferencia de Paz

Carter, Blair y Mitchell apoyan la declaración de la conferencia

Redacción

19/10/2011

Estas tres personalidades políticas han hecho llegar a Lokarri otros tantos comunicados en los que han mostrado su apoyo a la declaración hecha pública el lunes.

El expresidente estadounidense Jimmy Carter, el antiguo primer ministro británico Tony Blair y el exsenador de EE. UU. George Mitchell se han sumado este miércoles a la declaración de la conferencia sobre el final del terrorismo en Euskadi celebrada el pasado lunes en Donostia-San Sebastián, según ha informado Lokarri, uno de los organizadores del acto.



Estas tres personalidades políticas han hecho llegar a Lokarri, según ha asegurado esta entidad, otros tantos comunicados en los que han mostrado su apoyo a la declaración hecha pública el lunes por el ex primer ministro irlandés Bertie Ahern en presencia, entre otros, del ex secretario general de ONU Kofi Annan.



En su comunicado Carter ha destacado, según Lokarri, que "este esfuerzo merece el apoyo de la comunidad internacional", mientras que un portavoz de la oficina de Tony Blair ha declarado que el ex primer ministro cree que "hay una ventana de oportunidad en la que el último conflicto armado de Europa puede ser llevado a su fin" e insta a todos los líderes políticos a aprovechar la ocasión.



Mitchell, por su parte, ha significado que "es importante que se tomen todas las medidas posibles para que se produzca el fin del último enfrentamiento armado en Europa" y se ha unido a "la petición dirigida a ETA para que declare públicamente el fin de toda actividad armada y para que busque conversaciones con los gobiernos de España y Francia para abordar las consecuencias del conflicto".



"Creo que hay una oportunidad para una paz duradera y todos los interesados deberían de aprovechar esta oportunidad", ha recalcado el exsenador, según ha informado Lokarri.