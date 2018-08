Política

Reacciones: Víctimas

Las víctimas, defraudadas porque ETA no se disuelve

Redacción

20/10/2011

Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo han calificado como un "fraude" el comunicado de ETA, ya que esperaban que la banda comunicara su disolución y entregara las armas.



La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha asegurado que el comunicado es "más de lo mismo" y sólo "un paso más en el lenguaje" de ETA, que supone una nueva oportunidad para que los terroristas sigan hablando de "conflicto" y de "negociaciones".



"Era muy fácil decir que se disolvían, que entregaban las armas, que pedían perdón a las víctimas y que cumplirían con la justicia. Esto sí habría sido una buena noticia", ha añadido Pedraza.



El portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), Cristian Matía, cree que comunicados como el hecho público este jueves "no sirven de mucho" porque nadie puede asegurar que no "se lo vuelva a replantear" y siga matando.

Matía asegura que lo que quieren las víctimas del terrorismo "no es un comunicado de estas características", porque lo que desean "de verdad" y les llevaría empezar a "creer" en "algún momento" es que los terroristas "entreguen las armas" y "se entreguen a la Justicia para cumplir con las condenas que tienen pendientes".



En esta línea, Voces Contra el Terrorismo considera que el anuncio "no tiene ninguna credibilidad" porque la banda no ha anunciado su disolución, sino un cambio de estrategia.

El presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, también coincide en calificar como "un fraude" el comunicado de ETA porque, a su juicio, lo que realmente debían haber anunciado es su disolución y no un cese definitivo de la actividad armada algo que no han hecho porque "los que lo anuncian no se han entregado y están en la clandestinidad".



Rosa Lluch, una de las hijas del exministro socialista asesinado por ETA Ernest Lluch, ha expresado, en nombre de la familia, su "alegría y emoción" por el anuncio.

Lluch ha asegurado, en declaraciones a EFE, que más allá de esta reacción la familia no quería hacer declaraciones, ni entra en otro tipo de consideraciones acerca de este comunicado.

El padre del guardia civil Carlos Sáenz de Tejada, que fue el último asesinado por ETA junto a su compañero, Diego Salva Lezaun, el 30 de julio de 2009 en Mallorca, ha calificado de "chorrada" el comunicado de la banda terrorista.

José Antonio Sáenz de Tejada ha afirmado que el comunicado es un "copia-pega" del "aquelarre o conferencia" celebrada hace unos días en Donostia-San Sebastián, y lo ha vinculado con las próximas generales.

Irene Villa, quien sufrió la amputación de las piernas tras la explosión de una bomba de ETA cuando tenía doce años, ha dicho que el anuncio es un paso más, pero ha agregado que de los terroristas se fía poco.

Villa, de 32 años, ha señalado a los medios de comunicación en Zaragoza, donde participa en el congreso "Lo que de verdad importa", que no hay nada "más soñado y deseado" que "nunca nadie tenga que pasar por lo que muchos hemos pasado, nunca nadie tenga que despertarse con una bomba debajo de su coche o sin su padre, asesinado".

Francisco Tomás y Valiente, uno de los cuatro hijos del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente -asesinado por ETA en 1996- ha calificado de "patético" el comunicado de la organización terrorista, pero ha celebrado que ésta haya anunciado el final de la violencia.

Tomás y Valiente hijo ha considerado que se trata de "la derrota" de la violencia y de los terroristas, y de un triunfo de la democracia y de todos los españoles.