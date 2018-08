Declaración íntegra del lehendakari tras el anuncio de ETA

Política

20/10/2011

Nada les debíamos, nada les debemos y nada vamos a pagarles. Ya hemos pagado un alto precio.

Por fin hemos conquistado la paz y la libertad. Y lo hemos conseguido gracias a la resistencia de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas que se han negado a renunciar a su propia libertad; a la firmeza del Estado de Derecho; a la acción judicial y policial; a la tolerancia cero frente a las posiciones totalitarias justificadoras de la violencia.

La sociedad vasca ha sufrido, acumulando dolor; ha resistido apretando los dientes, pero nunca se ha resignado y se ha levantado y luchado para conseguir su sueño de libertad. Y hoy el sueño se ha cumplido.

El comunicado de ETA es la evidencia de que la libertad y la democracia se han impuesto a la barbarie y al totalitarismo. Que hemos acabado con la pesadilla terrorista en Euskadi y que nunca más vamos a sufrir su amenaza sobre la libertad de la ciudadanía.

ETA confirma su derrota porque llega a su final sin haber conseguido ninguno de sus objetivos. La democracia y el Estado de Derecho han ganado, y todo el daño y el sufrimiento causados no les ha servido para nada.

Los que han apoyado la violencia y los que la han consentido no van a confundirnos: no nos han hecho un regalo. Al revés, nos han robado 30 años de libertad y convivencia. Y si hemos conseguido acabar con el terrorismo, no ha sido gracias a ellos, sino a pesar de ellos.

Nada les debíamos, nada les debemos y nada vamos a pagarles. Ya hemos pagado un alto precio.

Y quiero recordar a todas las víctimas del terrorismo y proclamar que su memoria será una referencia permanente en la construcción de un futuro compartido. Me gustaría dar las gracias, de una en una, a todas las personas que a lo largo de estos años han sostenido la democracia en Euskadi. A los que han llorado de impotencia. A los que no han sucumbido a la desesperanza y han seguido defendiendo la libertad. Quiero agradecer a las diferentes policías su labor, y en especial, quiero mostrar en nombre de todos los vascos mi reconocimiento a nuestra Ertzainzta; ellos y ellas han sido y seguirán siendo los guardianes de nuestra libertad.

Un nuevo tiempo ha comenzado en Euskadi. Un nuevo tiempo para superar el ciclo terrorista en nuestra tierra. Es nuestra oportunidad para la unidad y la concordia. Para construir la convivencia democrática de toda la ciudadanía vasca.

No vamos a permitir que el final de terrorismo sea excusa para crear división y enfrentamiento. Ahora más que nunca, tenemos que construir juntos una sociedad plural, que reconozca identidades diferentes y que haga, de todo ello, la suma con la que caminar hacia un futuro compartido. Tenemos que construir el futuro juntos, y hacerlo con la memoria y la verdad de lo ocurrido para que nunca vuelva a suceder.

Por eso hago un llamamiento a la unidad y a la esperanza. Hemos aguardado muchos años este momento.

Hemos tenido que soportar mucho dolor y sufrimiento, pero hemos derrotado al terrorismo y ahora vamos a construir juntos la convivencia. Esa es nuestra responsabilidad y no vamos a defraudarla.

Hemos esperado mucho tiempo este día y hoy empezamos a dibujar la Euskadi de la Libertad y la Convivencia. Y tenemos que hacerla entre todos. No nos sobra nadie en esta labor, es hora de sumar para hacer el Pais que siempre hemos querido.

Por eso he convocado un Consejo de Gobierno extraordinario para mañana viernes, y me pondré en contacto con los diferentes partidos para abordar juntos un análisis de la nueva situación.