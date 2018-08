Política

Reacciones: UE

El presidente del Parlamento Europeo celebra el paso de ETA

Redacción

21/10/2011

Jerzey Buzek, ha expresado su satisfacción por el cese de la actividad armada de ETA y ha pedido a la organización terrorista que proceda a desarmarse y disolverse.

"Espero sinceramente que este día sea recordado como el fin de una larga y trágica historia de muerte, extorsión y miedo en España", ha señalado Buzek en un comunicado.

El presidente de la Eurocámara ha subrayado que de todos modos la intención de la organización terrorista debe ser "verificada" y "confirmada" y ha mostrado su confianza en la capacidad de las autoridades españolas para hacerlo.

"Siempre he dicho que las únicas herramientas que se deben utilizar en la confrontación política son las palabras y las ideas, e incluso éstas no deben emplearse para instigar la violencia y el odio. No existe lugar para la violencia en la Unión Europea. Una vez más, la democracia ha ganado la batalla contra el terrorismo", ha añadido.

Buzek ha felicitado en su comunicado "a todos aquellos que han trabajado y han arriesgado sus vidas para hacer más segura la nuestra y para obligar a ETA a abandonar su vil estrategia".

Además, ha recordado a las víctimas de ETA en sus 43 años de actividad y a sus familias.

ETA anunció ayer "el cese definitivo de su actividad armada" en un comunicado en el que ha expresado su compromiso de "superar la confrontación armada" y ha llamado a los Gobiernos de España y Francia a abrir un "proceso de diálogo directo".