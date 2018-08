Política

Las víctimas, entre la cautela y el alivio

21/10/2011

Las víctimas de la banda subrayan la "derrota" de ETA ante la democracia pero echan en falta una referencia a las víctimas y un anuncio de la disolución definitiva de la banda.

Las víctimas de ETA se han mostrado aliviadas ante el último comunicado de la banda pero no abandonan la cautela ante lo que pueda pasar en el futuro. Aseguran que la banda ha sido derrotada por el Estado de Derecho, y que el anuncio del cese definitivo de la violencia es algo positivo, pero reprochan a la banda no haberse referido a las víctimas y no haber anunciado su disolución.



Irene Villa, quien sufrió la amputación de las piernas tras la explosión de una bomba de ETA cuando tenía doce años, ha dicho que el anuncio de la banda es un paso más, pero ha agregado que de los terroristas se fía poco.

Villa, de 32 años, ha agregado que por ningún lado ha visto que hayan dejado las armas y que de los terroristas se fía poco, pero "ojalá sea así".

Ha añadido que hay una cosa buena, que nunca habían anunciado el cese definitivo, y para ella eso significa un paso más.

El hijo de Tomás y Valiente ve "patético" el texto



Francisco Tomás y Valiente, uno de los cuatro hijos del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente -asesinado por ETA en 1996- ha calificado de "patético" el comunicado de la organización terrorista, pero ha celebrado que ésta haya anunciado el final de la violencia.

Tomás y Valiente hijo ha considerado que se trata de "la derrota" de la violencia y de los terroristas, y de un triunfo de la democracia y de todos los españoles.

"Esto no ha terminado"



Tomás Caballero, hijo del concejal pamplonés de UPN del mismo nombre asesinado por ETA, y Paz Prieto, cuyo padre, primer jefe de la Policía Foral, también murió a manos de la banda, han considerado el comunicado como "parte de la puesta en escena" con la que han decidido avanzar hacia su final, pero ha advertido de que "esto no ha terminado" y que, además del final definitivo, falta aún "ver cómo se va a escribir la historia de lo sucedido: Eso me preocupa mucho".

Añaden echar en falta que no se hable del "dolor, de las víctimas, de la gente a la que han liquidado tras el juicio sumarísimo que hacían ellos", y ha considerado que la forma de anunciarlo es una "buena noticia porque nos perdonan la vida", ha dicho con sarcasmo.