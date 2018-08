Política

Declaración de ETA

La prensa internacional se hace eco del fin de la violencia de ETA

Redacción

22/10/2011

El comunicado de ETA anunciando el "cese definitivo" de la violencia ha sido destacado en muchos de los medios internacionales.

En la prensa francesa el diario Le Figaro titula: "ETA se compromete a dejar las armas". El diario ha puesto el acento en que "el parón de ETA es sobre todo fruto de su derrota militar. Los sucesivos golpes contra su dirección, en Francia y en España, han diezmado la organización".

Libération: "ETA depone las armas definitivamente". En un breve dentro de su sección internacional, ha señalado que "la organización terrorista ETA anunció ayer 'el fin definitivo de su actividad armada', tras cuarenta años de lucha por la independencia del País Vasco".

Le Monde: "ETA anuncia el fin de su actividad armada". El diario destaca que la Conferencia de Paz de Donostia-San Sebastián coronó una doble evolución que empujó a ETA a tomar esta decisión": una "colaboración activa" entre Francia y España que "han mantenido una presión policial constante y cada vez más eficaz contra la organización" y "una presión judicial y política".

Los medios de comunicación del Reino Unido también recogen la declaración de ETA.



BBC: "ETA anuncia que cesa la actividad armada". Explica en su página web que tuvo acceso al comunicado de la organización terrorista y recuerda que ETA ya utilizó la cadena pública británica para anunciar en septiembre de 2010 su decisión de no llevar a cabo más atentados.

The Guardian: "ETA declara cese del conflicto armado"

La portada digital del Times también recoge la noticia: "ETA deja definitivamente las armas"



Algunos medios de EE. UU. también dedican un espacio al "cese definitivo" anunciado por ETA en la sección de las noticias internacionales.



The New York Times: "Los separatistas vascos detienen la violencia". El periodista Johh F. Burns revela desde Londres que el comunicado de ETA fue facilitado a su periódico y a la BBC con el compromiso de que no se emitiera o informara sobre él hasta las 19:00 horas de la tarde.